أخبار الأهلي اليوم | 3 نجوم خارج مباراة الوحدة .. خطة يايسله وتوقع للراقي بتكرار سيناريو بنزيما!

كشفت صحيفة "الرياضية"، عن غياب ثلاثة لاعبين عن قائمة الأهلي في مباراة الوحدة الإماراتي، المقامة اليوم، في الجولة السابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأبدى زكريا هوساوي، ظهير الأهلي، شكواه من وعكة صحية، قبل سفر البعثة إلى مدينة دبي، بعدة ساعات، ما دفع طبيب النادي، للتوصية ببقائه في جدة، وعدم سفره برفقة الفريق.

وانضم هوساوي إلى قائمة الغائبين عن مواجهة الوحدة، برفقة ميريح ديميرال الذي يعاني من إصابة عضلية، وويندرسون جالينو الذي تعرض لإصابة خفيفة.

في المقابل، قرر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، استدعاء ريكاردو ماتياس، مهاجم الفريق الجديد، المنضم حديثًا في فترة الانتقالات الشتوية، لقائمة الفريق، من أجل تعويض الغيابات.