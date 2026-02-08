ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي السعودي ضيفًا على نظيره الوحدة الإماراتي على استاد آل ناهيان، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف مطاردة الهلال المتصدر بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن تراكتور الثاني وخمس نقاط عن الزعيم، ويواجه الوحدة صاحب المركز الرابع والذي يمتلك الرصيد ذاته.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 9 فبراير 2026، على استاد آل نهيان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة إلا الربع بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة الوحدة ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب Dimas التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الوحدة والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الوحدة والأهلي في المباريات الأخيرة

الوحدة آخر مباراتان الأهلي 1 انتصار 1 تعادل 0 انتصار الوحدة 2 - 1 الأهلي

الأهلي 0 - 0 الوحدة 2 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026