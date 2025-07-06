جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...

حدد مجلس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعد انطلاق دوري روشن السعودي 2025-2026، ليكون يوم الخميس 28 أغسطس 2025، على أن تكون النهاية يوم الخميس 21 مايو 2026.

في السنوات الأخيرة أصبح دوري روشن السعودي، محط اهتمام عشاق الكرة العربية والعالمية، لوجود كوكبة من النجوم تشارك فيه على رأسهم كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز، روبين نيفيش، وغيرهم من النجوم.

نجح نادي الاتحاد، في الموسم الماضي في تحقيق لقب الدوري، بعد منافسة شرسة، وسيعمل العميد بالموسم الجديد، على الاحتفاظ بلقبه، وسط صراع منتظر بين كافة الفرق لتحقيق اللقب الغالي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والترتيب.