أخبار الأهلي اليوم | طبيب برشلونة السابق ينضم للراقي .. انتقام من الشباب ورد توني على صراع هداف الدوري!

بـ"صور مثيرة وتعليقات ساخرة بالجملة".. الأهلي ينتقم من الشباب ورياض محرز غير راضٍ رغم الخماسية

سخر النادي الأهلي من نظيره الشباب بقوة؛ وذلك بعد الفوز عليه مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الأهلي فاز (5-2) على فريق الشباب الأول لكرة القدم، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وجاءت السخرية الأهلاوية من الشباب، على خلفية العداء الكبير بين الناديين مؤخرًا؛ حيث تسبب الليث في هبوط الراقي التاريخي، عام 2022.

مفاجأة حول إقالة ألجواسيل .. رئيس الشباب بعد خماسية الأهلي: وزارة الرياضة لم تنفذ طلبنا الأساسي!

وجه عبد العزيز المالك، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، رسالة عتاب إلى وزارة الشباب والرياضة، عقب الخسارة المريرة للفريق الأول لكرة القدم، أمام الأهلي، بنتيجة (2-5)، في قمة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الشباب عاد إلى دوامة الهزائم، محققًا الخسارة العاشرة في 21 مباراة، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة، محتلًا المركز الرابع عشر من جدول دوري روشن، بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، في وصافة الترتيب.

وأحرز الأهلي أهدافه الخمسة عن طريق ريان حامد وفرانك كيسييه ورياض محرز وإنزو ميلوت وإيفان توني (ركلة جزاء) في الدقائق 6 و20 و25 و34 و84، فيما جاءت ثنائية الشباب بقدم يانيك كاراسكو في الدقيقتين 33 و44 (من علامة الجزاء).