قد تكون بريئًا من تهمة إذلال إيفان توني ولكن!.. إلى توماس توخيل "أنظر للحقائق وكن أعمى عن اسم الدوري"

بينما يترقب الإنجليز، مشاركة منتخب بلادهم في بطولة كأس العالم 2026؛ يظل السؤال الأكثر إلحاحًا: "هل يتسع مركب المدير الفني الألماني توماس توخيل لنجم النادي الأهلي إيفان توني؟!".

إلا أن هذا السؤال يبدو أنه لن يقتصر على كأس العالم فقط؛ بل قد يمتد لسنواتٍ أخرى قادمة، بعد أن جدد توخيل عقده مع المنتخب الإنجليزي حتى 2028.

ولم تكن علاقة المدير الفني الألماني بتوني "هادئة" يومًا؛ فهي مزيج من الاستدعاءات المفاجئة والدقائق القليلة، ثم التهميش والتصريحات المبطنة.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض تحليل سريع لعلاقة توني مع توماس توخيل؛ ومدى إمكانية تواجد مهاجم النادي الأهلي مع منتخب إنجلترا، في المرحلة القادمة..