الحظ عانده مرتين: حمد الله بثوب مهترئ من كين .. وإنذار بشرب الكأس المريرة التي ذاقها السومة!

ما أصعب أن تكون عودتك بعد غياب طويل، أمام عملاق بحجم الأهلي، هكذا بات موقف الهدّاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي عانده الحظ في ليلة انهيار الشباب على ملعبه، بخماسية مقابل هدفين، في قمة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وجاءت خماسية الأهلي عن طريق ريان حامد وفرانك كيسييه ورياض محرز وإنزو ميلوت وإيفان توني (ركلة جزاء) في الدقائق 6 و20 و25 و34 و84، فيما جاءت ثنائية الشباب بقدم يانيك كاراسكو في الدقيقتين 33 و44 (من علامة الجزاء).

ورفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، ليواصل مزاحمة الهلال على الصدارة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 19 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء حمد الله في قمة الشباب والأهلي..