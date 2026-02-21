أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | محرز يقدم الهدايا في يوم ميلاده .. قرار جديد بشأن هوساوي وتحذير من إصابة ديميرال "الحساسة"!
رياض محرز يقدم الهدايا في يوم ميلاده
يحتفل النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بيوم ميلاده الخامس والثلاثين، فيما استعرض الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، لقطة من مهاراته في صنع الأهداف بطريقة ممتعة.
ووجه محرز ردًا مثيرًا على حساب دوري روشن، بتعليق قال فيه "يوم ميلادي ولكن الهدايا مني".
وقدم رياض محرز لقطة رائعة أخرى في تدريبات الأهلي، بإحراز هدف بعيد بين القائمين، ما دفع علي مجرشي للتساؤل بشأنه، قائلًا "كيف سجلها مرتين ونحن نحاول من اليوم (والله ساقها علينا)".
الأهلي يفعل عقد زكريا هوساوي
أفادت صحيفة "الرياضية" بأن مسؤولي شركة النادي الأهلي، يتجهون إلى مخاطبة نادي الرائد، بتفعيل بند شراء عقد الظهير الأيسر زكريا هوساوي، والمعار إلى صفوف الراقي، بناءً على توصية من قِبل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.
وكان الأهلي قد ضم زكريا هوساوي، في الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة من الرائد، حتى نهاية الموسم، مقابل 12 مليون ريال، فيما شارك اللاعب في 20 مباراة بقميص النادي الجدّاوي في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.
إصابة ديميرال حساسة ونجم الراقي مطمع للجميع
"إصابته في منطقة حساسة" .. تحذير طبي إلى الأهلي بشأن ميريح ديميرال!
تلقى النادي الأهلي، تحذيرًا طبيًا يتعلق المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي يواصل الغياب عن مباريات الراقي الأخيرة، بسبب الإصابة.
ويُعد ديميرال "27 عامًا"، أحد عناصر الأهلي الأساسية تحت قيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، حيث ساهم نجم المنتخب التركي في قيادة الراقي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه.
فيديو | "هذا اللاعب أصبح مطمع للجميع".. هجوم على جدول الأهلي في رمضان ومطالب بحسم صفقة مبكرة!
أكد الإعلامي فيصل زيد، أن جدول مباريات فريق الأهلي في المرحلة المقبلة من الموسم، لن يكون مناسبًا تزامنًا مع دخول شهر رمضان.
وجاء ذلك في نقاش عبر برنامج "أكشن مع وليد" والذي شهد تجدد الحديث أيضًا عن دعم الأمير عبد الله الفيصل للهلال في صفقة النجم البرازيلي السابق ريفيلينو.
الاتحاد جنى على نفسه وكل الطرق تؤدي للنصر!.. إلى الأهلي "استغل نقاط قوتك لحماية نجمك قبل الندم الكبير"
في ممرات "الإنماء"، وبين صرخات جماهير عملاق جدة الأهلي؛ ثمة اسم بات يتردد كـ"النغمة"، التي لا تخطئها الأذن.
هذا الاسم ليس إلا زكريا هوساوي، الذي لم يعد مجرد ظهير يؤدي أدوارًا دفاعية تقليدية؛ بل تحوّل إلى "مُحرِك نفاث"، يمنح الرواق الأيسر حيوية افتقدها الأهلي لسنوات.
واستطاع هوساوي الذي انضم إلى الأهلي صيف 2025، قادمًا من صفوف نادي الرائد - على سبيل الإعارة -؛ أن يخطف الأنظار بقوة في الموسم الرياضي الحالي، لتبدأ "رادارات" كبار الأندية السعودية في تتبعه.
من أزمة الأهلي إلى توريط العلا.. وليد معاذ "المتهم الأول" في الأخطاء القانونية
تشهد الملاعب السعودية في الوقت الحالي، جدلًا قانونيًا كبيرًا؛ مُتعلقًا بمشاركة بعض اللاعبين، سواء في دوري روشن للمحترفين أو "يلو".
آخر هذه القضايا؛ تلك المتعلقة بسحب نقاط نادي العلا، في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى 2025-2026.
الأهلي في دوري روشن
اختبارات صعبة في انتظار الأهلي
وعلى مدار شهر من اليوم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم، لخوض العديد من الاختبارات الصعبة، في سبيل المنافسة على ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.
* 23 فبراير: مباراة ضمك والأهلي "دوري روشن السعودي".
* 26 فبراير: مباراة الرياض والأهلي "دوري روشن السعودي".
* 2 مارس: مباراة الدحيل القطري والأهلي "دوري أبطال آسيا للنخبة".
* 6 مارس: مباراة الأهلي والاتحاد "دوري روشن السعودي".
* 9 مارس: مباراة الأهلي والدحيل "دوري أبطال آسيا للنخبة".
* 13 مارس: مباراة القادسية والأهلي "دوري روشن السعودي".
* 18 مارس: مباراة الأهلي والهلال "نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".
مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 15 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 21 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".