فيديو | "هذا اللاعب أصبح مطمع للجميع".. هجوم على جدول الأهلي في رمضان ومطالب بحسم صفقة مبكرة!

وبعد هذا الانتصار، بدأ الانتصار حول موقف الأهلي هذا الموسم، حيث قال فيصل زيد:"رغبة الفريق هي السبب الرئيسي في انتصاره، التأخر بهدف أمر طبيعي، ولكن العودة بتسجيل 4 أهداف تعكس الشخصية التي يتمتع بها اللاعبين".

وأضاف:"زكريا هوساوي حاليًا يمر بأفضل فتراته الكروية، نصيحتي للأهلي هي ضمه سريعًا، لقد جاء على سبيل الإعارة ولا أعرف تفاصيل التعاقد معه، ولكنه الآن أصبح مطمعًا ويجب الحفاظ عليه في أقرب وقت ممكن".

وأما عن الجدول:"الآن في شهر رمضان، الأهلي لديه 8 مباريات وهذا عادي ، المشكلة في الطريقة، لعب مع النجمة يوم 19 بعدها يواجه ضمك يوم 23 خارج أرضه، ثم الرياض في 26 ويوم 2 مارس مع الدحيل، وبعدها يلاقي الاتحاد، سيخوض عدة مباريات خارج ملعبه في فترة ضيقة".

وتابع:"الأهلي لا توجد لديه مشكلة في هذه الجدولة والتعرض للضغط مثل باقي الأندية، الأزمة في المباريات الجماهيرية، مثل اللعب ضد الدحيل والاتحاد بشكل متتالي، يجب مراعاة هذا الأمر عند تسكين المباريات مع الاتحاد الآسيوي".