أحمد فرهود

الاتحاد جنى على نفسه وكل الطرق تؤدي للنصر!.. إلى الأهلي فـ"لتستغل نقاط قوتك لحماية نجمك قبل الندم الكبير"

اللاعب تحوّل إلى مفاجأة الموسم السارة في الأهلي..

في ممرات "الإنماء"، وبين صرخات جماهير عملاق جدة الأهلي؛ ثمة اسم بات يتردد كـ"النغمة"، التي لا تخطئها الأذن.

هذا الاسم ليس إلا زكريا هوساوي، الذي لم يعد مجرد ظهير يؤدي أدوارًا دفاعية تقليدية؛ بل تحوّل إلى "مُحرِك نفاث"، يمنح الرواق الأيسر حيوية افتقدها الأهلي لسنوات.

واستطاع هوساوي الذي انضم إلى الأهلي صيف 2025، قادمًا من صفوف نادي الرائد - على سبيل الإعارة -؛ أن يخطف الأنظار بقوة في الموسم الرياضي الحالي، لتبدأ "رادارات" كبار الأندية السعودية في تتبعه.

وبالفعل.. حذر الإعلامي الرياضي فيصل زيد النادي الأهلي، من التأخُر في شراء هوساوي نهائيًا؛ مؤكدًا أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 25 سنة، أصبح مطمعًا للأندية المنافسة.

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة، استعراض مدى حاجة الأندية السعودية الكبيرة لخدمات زكريا هوساوي؛ وذلك بعد تحذيرات زيد للأهلي، في الساعات الماضية..

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال.. "الفريق المُكتمل" في مركز الظهير الأيسر

    ربما عملاق الرياض الهلال هو أكثر فريق سعودي "مُتكامل"، في مركز الظهير الأيسر؛ لذلك نظريًا لن يكون في حاجة لخدمات زكريا هوساوي، الذي يلعب في صفوف الأهلي "مُعارًا" من الرائد.

    تكامُل الهلال في الظهير الأيسر؛ سببه امتلاكه اثنين من أفضل اللاعبين، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الفرنسي تيو هيرنانديز.

    * ثانيًا: السعودي متعب الحربي.

    ونعم.. الحربي شارك مع الهلال كثيرًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ في مركز الظهير الأيمن، أو قلب الدفاع الثالث.

    السبب في ذلك؛ هو النقص العددي الشديد الذي يُعاني منه الهلال في الظهير الأيمن، بالإضافة إلى فترة غياب قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي السابقة - أثناء مشاركته في كأس إفريقيا -.

    وبالتالي.. من غير المتوقع أن يستمر هذا الأمر، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ حيث وضع الهلال التعاقد مع ظهير أيمن جديد على رأس أولوياته، إلى جانب اكتمال قلب الدفاع حاليًا.

    ومن هُنا؛ فإن الهلال من المستحيل أن يُفكر في هوساوي، إلا إذا رحل تيو أو الحربي، في الصيف القادم.

  • Al-Shabab v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتحاد.. عائق "النهاية السيئة" رغم الحاجة الفنية

    على الورق.. قد يكون عملاق جدة الاتحاد، في حاجة إلى لاعب مثل زكريا هوساوي، في مركز الظهير الأيسر.

    لكننا لا يجب أن ننسى أن هوساوي، كان لاعبًا سابقًا أساسًا في صفوف الاتحاد؛ وتحديدًا في الفترة من 2022 إلى 2024، قبل الانتقال إلى نادي الرائد.

    ولم يستطع الاتحاد الاستفادة بشكلٍ مثالي من هوساوي؛ وسط مشاكل عديدة متعلقة بسلوكيات اللاعب، سواء في المباريات أو التدريبات.

    ونتيجة لذلك.. باع العميد اللاعب إلى الرائد في 2024؛ قبل أن يذهب إلى الأهلي "معارًا" في صيف 2025.

    أي أن نهاية هوساوي السيئة مع الاتحاد، بالإضافة إلى انضمامه للغريم التاريخي الأهلي؛ يجعلا إعادته إلى قلعة العميد أمرًا شبه مستحيل، من الناحية الجماهيرية على الأقل.

    إلا أنه على المستوى الفني؛ سنجد الاتحاد في حاجة إليه بالطبع، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لا يوجد أي بديل للألباني ماتيو ميتاي، في الظهير الأيسر؛ حيث يتم استخدام حسن كادش في هذا المركز أحيانًا.

    * ثانيًا: ماريو ميتاي نفسه يُمكن الاستغناء عنه؛ وذلك للاستفادة من مقعده الأجنبي في مركز آخر.

    أي أنه سواء استمر ميتاي أو رحل؛ فإن العميد في حاجة إلى لاعب بحجم زكريا هوساوي، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر.. كل الطرق تؤدي إلى صفقة زكريا هوساوي

    إذا ذكرنا اسم عملاق الرياض النصر؛ فأننا نستطيع أن نؤكد بأنه النادي السعودي الأشد حاجة إلى خدمات زكريا هوساوي، في مركز الظهير الأيسر.

    النصر يُعاني منذ سنوات في مركز الظهير الأيسر؛ حيث لم يستطع العثور على لاعب يسد هذه الثغرة، ما جعله يقوم بالآتي:

    * أولًا: استخدام الجناح أيمن يحيى؛ في مركز الظهير الأيسر.

    * ثانيًا: تحويل مركز الظهير الأيمن نواف بوشل؛ إلى الجانب الأيسر.

    وبخلاف يحيى وبوشل؛ لا توجد قناعة كبيرة بالظهيرين الأيسرين سعد الناصر وسالم النجدي، وهو ما يتضح في عدم الاعتماد عليهم بكثرة.

    وسابقًا.. تعاقد النصر مع البرازيلي أليكس تيليس؛ إلا أنه تم الاستغناء عنه بعد موسم واحد فقط "2023-2024"، وذلك لاستغلال مقعده الأجنبي في مركز آخر.

    بمعنى.. كل طرق النصر تؤدي إلى هوساوي؛ حيث يُعد الخيار الأمثل للفريق الأول، في مركز الظهير الأيسر.

    ولا ننسى أن رئيس نادي الرائد - المالك لعقد زكريا هوساوي -؛ هو فهد المطوع الذي تربطه علاقات قوية للغاية بالنصر، ما يُمكن أن يُسهل الصفقة.

    المطوع كان عضوًا شرفيًا سابقًا في قلعة العالمي، ودعم النادي لسنواتٍ عديدة للغاية؛ كما اعترف صراحة قائلًا: "أنا من عائلة نصراوية بالكامل".

  • Matthias Jaissle ahliSocial GFX

    الأهلي.. نقاط عديدة تلعب لصالح كتيبة ماتياس يايسله

    ورغم أن نادي النصر يُمثّل تهديدًا حقيقيًا لعملاق جدة الأهلي، في صفقة الظهير الأيسر زكريا هوساوي؛ إلا أن هُناك نقاط قد تلعب لصالح الراقي، إذا أراد تحويل إعارة اللاعب إلى شراء نهائي.

    هذه النقاط التي تلعب لصالح الأهلي، في صفقة هوساوي؛ يُمكن تلخيصها على النحو التالي:

    * أولًا: الأهلي صاحب الفضل في إعادة هوساوي إلى الأضواء؛ بعد فترته الصعبة مع الاتحاد.

    * ثانيًا: إيمان المدير الفني الألماني للأهلي ماتياس يايسله بهوساوي؛ فهو من أصر على ضمه.

    * ثالثًا: إعجاب المدير الرياضي البرتغالي للأهلي روي بيدرو باراز بهوساوي؛ حيث أشاد به علنًا في الأيام الماضية.

    كما أن هُناك تضارب في الأنباء، بشأن عقد استعارة هوساوي من الرائد؛ حيث بعض التقارير تؤكد أن هُناك بند أحقية الشراء للأهلي، بينما تنفي وسائل إعلام أخرى.

    وإذا كان الأهلي يمتلك بند أحقية الشراء؛ فإنه من الممكن أن يسهل عليه الصفقة بشكلٍ كبير للغاية، مع ضرورة التحرك سريعًا قبل خسارة أحد أهم نجومه.

    ولا شك أن استمرار هوساوي مع الأهلي، سيكون مكسب للطرفين معًا؛ بناءً على ما شاهدناه في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

