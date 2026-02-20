الاتحاد جنى على نفسه وكل الطرق تؤدي للنصر!.. إلى الأهلي فـ"لتستغل نقاط قوتك لحماية نجمك قبل الندم الكبير"

في ممرات "الإنماء"، وبين صرخات جماهير عملاق جدة الأهلي؛ ثمة اسم بات يتردد كـ"النغمة"، التي لا تخطئها الأذن.

هذا الاسم ليس إلا زكريا هوساوي، الذي لم يعد مجرد ظهير يؤدي أدوارًا دفاعية تقليدية؛ بل تحوّل إلى "مُحرِك نفاث"، يمنح الرواق الأيسر حيوية افتقدها الأهلي لسنوات.

واستطاع هوساوي الذي انضم إلى الأهلي صيف 2025، قادمًا من صفوف نادي الرائد - على سبيل الإعارة -؛ أن يخطف الأنظار بقوة في الموسم الرياضي الحالي، لتبدأ "رادارات" كبار الأندية السعودية في تتبعه.

وبالفعل.. حذر الإعلامي الرياضي فيصل زيد النادي الأهلي، من التأخُر في شراء هوساوي نهائيًا؛ مؤكدًا أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 25 سنة، أصبح مطمعًا للأندية المنافسة.

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة، استعراض مدى حاجة الأندية السعودية الكبيرة لخدمات زكريا هوساوي؛ وذلك بعد تحذيرات زيد للأهلي، في الساعات الماضية..