أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | خالد الغامدي يلمح بظلم الراقي .. والإدارة تتحرك لتأمين بقاء نجم الفريق!
تطورات جديدة في ملف تيفو الأهلي المسيء
بعد واقعة تيفو الأهلي المسيء .. خبير قانوني يكشف شرطًا لإفلات الاتحاد من عقوبات الانضباط!
كشف المستشار القانوني يعقوب المطيري، الموقف القانوني بشأن توقيع عقوبات على جماهير نادي الاتحاد، بخصوص الأحداث المثيرة للجدل؛ التي شهدها ديربي جدة الكبير بين الاتحاد والأهلي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الأهلي فاز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وبشكلٍ مفاجئ؛ ظهرت لافتة في مدرجات جماهير الأهلي، فيها الكثير من العبارات المسيئة لهذا الكيان الرياضي الكبير.
"يهددنا ولم يفعل بالمثل مع الأهلي" .. مناشدة إلى الاتحاد بضرورة معاقبة خالد الشنيف!
لا تزال قضية "بنر الأهلي المسيء" فارضة نفسها على الوسط الرياضي السعودي، في انتظار قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن وسط جدلها، خرج الإعلامي الرياضي الاتحادي جمال عارف مهاجمًا نظيره خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير".
لكن لم ينل فوز الأهلي بالديربي الزخم المعتاد، بل توجهت الأنظار إلى "التيفو" المسيء الذي رُفع في مدرجات الراقي، رغم أنه يحمل عبارات مسيئة لقلعة الكؤوس.
الاتحاد ينفي مسؤولته عن وضع هذا البنر في مدرجات الأهلي خلسة، وسط تقارير صحفية تؤكد القبض على اثنين من مشجعي العميد وراء تلك الحادثة، فيما لا تزال لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة تحقق في الأمر.
استمرار نجم الأهلي وخطأ "أبو الشامات" يورط مراسل "أكشن مع وليد"
بعد حسم بقاء يايسله وتوني .. الأهلي يبدأ التحرك لتأمين استمرار نجمه قبل الفترة الحرة
يبدو أن إدارة النادي الأهلي، قد قررت التحرك لتأمين استمرار نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين تشارف عقودهم على الانتهاء، في ظل توقع حصولهم على عروض عدة من أجل مغادرة قلعة الراقي.
في إطار مساعي الأهلي نحو تحقيق الاستقرار في فريق الكرة، كشف البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد، عن قراره بعدم رحيل المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، مؤكدًا أنه يرى يايسله هو أنسب مدير فني للفريق الأهلاوي، لما يملكه من فلسفة تدريبية واضحة، وأنهما على توافق تام.
وتحدث روي بيدرو أيضًا عن المهاجم إيفان توني، مؤكدًا عدم نية الإدارة في الاستغناء عن الإنجليزي خلال الفترة الشتوية، على عكس ما ذكرته تقارير عالمية بأن هناك اهتمامًا من أندية البريمييرليج، نحو مهاجم الأهلي، والذي يستمر حتى عقده حتى صيف 2028.
فيديو | استبدل أبو الشامات بسالم الدوسري .. عاصفة هجوم على مراسل "أكشن مع وليد" بسبب خطأ "مثير للجدل"!
تعرض مراسل برنامج "أكشن مع وليد"، لعاصفة انتقادات بسبب خطأ سقط فيه خلال إجراء مقابلة مع نكوبيله ماجويزي، رئيس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، على هامش تواجده في المملكة العربية السعودية مع منتخب بلاده.
خلال المقابلة أكد رئيس اتحاد الكرة الزيمبابوي، أنه شاهد مباراة السعودية وكوت ديفوار كاملة، وأن أكثر اللاعبين الذين لفتوا انتباهه هما الثنائي الذي يحمل الرقمين 10 و 18 في المنتخب السعودي (يقصد سالم الدوسري وصالح أبو الشامات)، على الترتيب.
رسالة قوية من رئيس الأهلي
"حدثت أمور خارجة عن إرادتنا" .. خالد الغامدي يلمح بظلم الأهلي ويحتفل بإنجاز جديد غير الآسيوية!
كشف خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي، عن إنجازه في قلعة الراقي، والذي لم يتوقف عند حاجز التتويج بثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.
ورغم أن الغامدي تعرض للكثير من الانتقادات، التي بلغت حد مطالبات الجماهير له بالرحيل عن الأهلي في أكثر من مناسبة، إلا أن الراقي بات يعيش مرحلة استقرار كبير في الآونة الأخيرة، انعكس عليها إضافة اللقب القاري الأول في تاريخ النادي الجدّاوي، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم، بالنخبة الآسيوية.
في المقابل، ألمح الغامدي، بأن الأهلي تعرض للظلم، دون النطق بها صراحة، خلال مسيرته في دوري روشن السعودي، وأن الإدارة تتحرك من أجل الرد بشأن هذا الأمر.
غضب وحملة دفاع .. إعلامي سعودي يتهم نجوم دوري روشن بـ"بيع أوطانهم" من أجل الأموال قبل كأس أفريقيا!
كلما اقترب موعد كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، كلما ازداد الجدل في دوري روشن السعودي، على إثر خسارة عدد من الأندية لنجومها خلال تلك الفترة، وفي الوقت نفسه لن تتوقف المنافسات في البطولة المحلية بالمملكة العربية، لكن هذه المرة خرج الأمر عن السيطرة وسط تشكيك في وطنية اللاعبين الأفارقة.
من المقرر أن تستضيف المملكة المغربية منافسات البطولة القارية الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.
وقد أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منافسات دوري روشن 2025-2026 لن تتوقف خلال كأس إفريقيا، رغم خسارة عدد من النجوم، بل ستشهد تلك الفترة مواجهات قوية ككلاسيكو الأهلي والنصر في الثاني من يناير 2026، على استاد الإنماء في جدة، بجانب ديربي الرياض بين الهلال والنصر في 12 من يناير 2026، على استاد المملكة أرينا؛ معقل الزعيم.
مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026
وتمكن الأهلي من العودة لمسار الانتصارات، بفوز ثمين في ديربي جدة، أمام الاتحاد، في قمة الجولة الثامنة، بهدف نظيف حمل توقيع رياض محرز في الدقيقة 55.
وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد، حامل اللقب، عند 11 نقطة، في المركز الثامن.
واستهل الأهلي مشواره في موسم 2025-2026، بدعوة للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، بعد انسحاب الهلال، إلا أن الراقي حقق المفاجأة، بالتتويج باللقب، بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي، بنتيجة (5-1)، ثم فوزه على النصر في المباراة النهائية، بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.
وبعد تتويجه بالسوبر، لا يزال الأهلي منافسًا في ثلاث جبهات، بين دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن كتيبة يايسله فشلت في التتويج بلقب كأس القارات الثلاث، بعد خسارة النهائي أمام بيراميدز المصري (1-2)، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025.
وتشهد الكرة السعودية، فترة توقف دولي، لخوض المنتخب الأول مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، حيث حقق الفوز في الأولى بنتيجة (1-0)، ضمن التحضير للمشاركة في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تنطلق في ديسمبر المُقبل.
وقبل ختام نوفمبر، يخوض الأهلي مباراتين أمام القادسية؛ الأولى في 21 نوفمبر، في الجولة التاسعة من دوري روشن، والثانية في 28 نوفمبر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وبين المواجهتين، يلعب الأهلي مباراة الشارقة الإماراتي، في 24 نوفمبر، على ملعب الإنماء، في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.