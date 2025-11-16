أخبار الأهلي اليوم | خالد الغامدي يلمح بظلم الراقي .. والإدارة تتحرك لتأمين بقاء نجم الفريق!

بعد واقعة تيفو الأهلي المسيء .. خبير قانوني يكشف شرطًا لإفلات الاتحاد من عقوبات الانضباط!

كشف المستشار القانوني يعقوب المطيري، الموقف القانوني بشأن توقيع عقوبات على جماهير نادي الاتحاد، بخصوص الأحداث المثيرة للجدل؛ التي شهدها ديربي جدة الكبير بين الاتحاد والأهلي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي فاز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبشكلٍ مفاجئ؛ ظهرت لافتة في مدرجات جماهير الأهلي، فيها الكثير من العبارات المسيئة لهذا الكيان الرياضي الكبير.

لا تزال قضية "بنر الأهلي المسيء" فارضة نفسها على الوسط الرياضي السعودي، في انتظار قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن وسط جدلها، خرج الإعلامي الرياضي الاتحادي جمال عارف مهاجمًا نظيره خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير".

لكن لم ينل فوز الأهلي بالديربي الزخم المعتاد، بل توجهت الأنظار إلى "التيفو" المسيء الذي رُفع في مدرجات الراقي، رغم أنه يحمل عبارات مسيئة لقلعة الكؤوس.

الاتحاد ينفي مسؤولته عن وضع هذا البنر في مدرجات الأهلي خلسة، وسط تقارير صحفية تؤكد القبض على اثنين من مشجعي العميد وراء تلك الحادثة، فيما لا تزال لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة تحقق في الأمر.