"يهددنا ولم يفعل بالمثل مع الأهلي" .. مناشدة إلى الاتحاد بضرورة معاقبة خالد الشنيف!

الاتحاد استضاف الأهلي على استاد الإنماء في جدة، في الثامن من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

الديربي انتهى لصالح الراقي بهدف نظيف، سجله الجناح الجزائري رياض محرز، مع مرور عشر دقائق فقط من المباراة.

لكن لم ينل فوز الأهلي بالديربي الزخم المعتاد، بل توجهت الأنظار إلى "التيفو" المسيء الذي رُفع في مدرجات الراقي، رغم أنه يحمل عبارات مسيئة لقلعة الكؤوس.

الاتحاد ينفي مسؤولته عن وضع هذا البنر في مدرجات الأهلي خلسة، وسط تقارير صحفية تؤكد القبض على اثنين من مشجعي العميد وراء تلك الحادثة، فيما لا تزال لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة تحقق في الأمر.