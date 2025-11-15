فيديو | استبدل أبو الشامات بسالم الدوسري .. عاصفة هجوم على مراسل "أكشن مع وليد" بسبب خطأ "مثير للجدل"!

خلال المقابلة أكد رئيس اتحاد الكرة الزيمبابوي، أنه شاهد مباراة السعودية وكوت ديفوار كاملة، وأن أكثر اللاعبين الذين لفتوا انتباهه هما الثنائي الذي يحمل الرقمين 10 و 18 في المنتخب السعودي (يقصد سالم الدوسري وصالح أبو الشامات)، على الترتيب.

وبعد ذلك أسهب ماجويز في الإشادة باللاعب رقم 18 في المنتخب السعودي، مشيرًا إلى أنه لاعب ذكي وملفت وسريع بالكرة "صالح أبو الشامات".

وأثناء الحديث، قاطعه مراسل برنامج "أكشن مع وليد" من أجل توضيح اسم اللاعب رقم 18، مُشيرًا إليه بأنه اسمه سالم الدوسري.