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US Janze

US Janze نظرة عامة

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Townsend bromea tras una extraña colisión con un rodillo del terreno de juego en Tailandia

El exextremo de Inglaterra Andros Townsend se tomó con humor una experiencia aterradora después de ser golpeado por un rodillo descontrolado en el césped antes de un partido de la Thai League 1 el sábado. El jugador de 35 años escapó milagrosamente de sufrir daños catastróficos antes de salir desde el banquillo con el PT Prachuap y más tarde bromeó con que las visitas al Stoke City eran preferibles a ese accidente insólito.

A. TownsendPrachuap FC
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الترتيب

Eliteserien crestEliteserien

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Bodoe/Glimt crestBodoe/Glimt23182358203856
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2Viking crestViking23182359223756
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3Molde crestMolde23124752351740
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4Tromsoe crestTromsoe23117542311140
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5Rosenborg crestRosenborg23114843311237
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