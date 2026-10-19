US Janze نظرة عامة

El exextremo de Inglaterra Andros Townsend se tomó con humor una experiencia aterradora después de ser golpeado por un rodillo descontrolado en el césped antes de un partido de la Thai League 1 el sábado. El jugador de 35 años escapó milagrosamente de sufrir daños catastróficos antes de salir desde el banquillo con el PT Prachuap y más tarde bromeó con que las visitas al Stoke City eran preferibles a ese accidente insólito.
Los rumores sobre la posible salida de Pep Guardiola del Manchester City este verano reavivan el debate sobre su lugar entre los grandes entrenadores. Tony Pulis afirma que, aunque la influencia táctica del español es única, sigue por detrás de Sir Alex Ferguson por la magnitud de la labor de reconstrucción del escocés.
Phil Parkinson ha advertido a los rivales del Wrexham que los Red Dragons lucharán hasta el final por un puesto en la Premier League. Tras vencer al Stoke City, el equipo galés está a un paso de los play-off.