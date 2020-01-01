FIFA 21

من هم أفضل اللاعبين تمريرًا في فيفا 21؟

ندى الشافعي
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Messi/De Bruyne/Kroos
Getty
كشفت الشركة المنتجة للعبة فيفا 21 عن الأسماء التي تريد أن تلعب بها إذا كنت ترغب في تمريرات تقصر الطريق نحو المرمى وتكسر خطوط المنافس

غالبًا ما تعتمد الوتيرة السريعة لمباراة FIFA بشكل كبير على لاعبين قادرين على إبقاء الكرة تتحرك واختيار التمريرة الصحيحة في الوقت المناسب.

قبل إصدار فيفا 21، اختارت EA Sports أفضل 20 لاعب يقوم بتمرير الكرة  في المباراة، حيث احتل المايسترو كيفين دي بروينه الصدارة بمعدل تمرير 93.

تمتع لاعب خط الوسط البلجيكي، الذي حصل على 91 تقييمًا بشكل عام ، بموسم 2019-20 الرائع وحصل مؤخرًا على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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    تفوق دي بروينه بفارق ضئيل على نجم برشلونة ليونيل ميسي ولاعب ريال مدريد توني كروس كأفضل ممرر في FIFA 21 حيث حصل الثنائي على تقييمات تمريرة تبلغ 91.

    يعتبر التمرير بالمصادفة ثالث أفضل ميزة لميسي في اللعبة، حيث حصل الأرجنتيني على 95 مراوغة وتسجيل 92.

    المركز الرابع يوجد اسم أقل شهرة وهو لاعب خط وسط فياريال دانيال باريجو الذي أثبت أنه يعرف كيفية اختيار تمريرة في الدوري الإسباني.

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    ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول هو المدافع الوحيد الذي وصل إلى قائمة أفضل 20 لاعبًا هذا العام بتقييم تمرير رائع بلغ 87.

    دخل مسعود أوزيل المنبوذ من أرسنال إلى القائمة، على الرغم من لعب القليل من كرة القدم خلال العام الماضي، مع انخفاض التصنيف العام للاعب لألماني إلى 82.

    نجم باريس سان جيرمان نيمار مدرج أيضًا في القائمة مع بقاء البرازيلي تهديدًا هجوميًا كبيرًا من جميع النواحي في فيفا 21.

    اللاعبون الأفضل في التمريرات في FIFA 21

    اللاعب النادي التقييم التمريرات
    كيفين دي بروينه مانشستر سيتي 91 93
    ليونيل ميسي برشلونة 93 91
    توني كروس ريال مدريد 88 91
    داني باريخو فياريال 85 90
    لوكا مودريتش ريال مدريد 87 89
    كريستيان إريكسين  إنتر 85 88
    دافيد سيلفا ريال سوسييداد 86 88
    برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد 87 88
    حكيم زياش تشيلسي 85 87
    ميراليم بيانيتش برشلونة 85 87
    ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول 87 87
    بيدرو ليون إيبار 79 87
    لويس ألبيرتو لاتسيو 85 86
    بول بوجبا مانشستر يونايتد 86 86
    جوشوا كيميش بايرن ميونخ 88 86
    جواو موتينيو وولفرهامبتون 83 86
    نيمار باريس سان جيرمان 91 86
    ماركو فيراتي باريس سان جيرمان 86 85
    تياجو ألكانتارا ليفربول 85 85
    مسعود أوزيل آرسنال 82 85

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