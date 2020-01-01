موعد إصدار فيفا 21، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

كل ما تريد معرفته عن فيفا 21، موعد الإصدار، السعر في السعودية ومصر والعالم، ما هي المميزات المتواجدة في اللعبة؟ وكيف تطلب FIFA 21 مبكرًا؟

أحمد رضوان | تويتر

من المنتظر صدور فيفا 21 في الصيف، حيث يعمل الفريق التقني للشركة المنتجة إلكترونيك آرتس على التفاصيل الدقيقة التي يتمنى محبي اللعبة تواجدها في النسخة الجديدة.

بالطيع أثر فيروس كورونا على جميع الأنشطة الرياضية لا سيما كرة القدم في جميع أنحاء العالم، لكن كيف سيكون تأثيره على FIFA 21؟ علينا الانتظار حتى إصدار اللعبة لمعرفة الإجابة.

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وبينما نحن ننتظر اللعبة الجديدة من فيفا، يقدم جول بعض المعلومات عن فيفا 21، موعد صدورها وكم سيبلغ سعرها؟ وما هي الأجهزة المشغلة لها؟

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ما هو موعد إصدار فيفا 21؟

ستصدر فيفا 21 في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2020، إلا إذا حدث تغير في خطط إلكترونيك آرتس بسبب فيروس كورونا.

في كل عام تتوفر النسخة الجديدة من لعبة فيفا في الجمعة الأخيرة من سبتمبر، ما يعني أن FIFA 21 ستعرض للبيع في 25 سبتمبر 2020.

يتوفر الإصدار المبكر من اللعبة في كل عام قبل موعد صدورها بثلاثة أو أربعة أيام، ما يعني أنه بإمكانك تجربتها في 21 أو 22 سبتمبر.

ومع ذلك، لا يوجد موعد نهائي تم الإعلان عنه بشكل رسمي لصدور فيفا 21، لكن من المتوقع أن يتأثر تاريخ الإصدار بجائحة الكورونا كم تأثر كل شيء في العالم.

جدير بالذكر أن إلكترونيك آرتس عادةً ما تعقد مؤتمرًا صحفيًا تحدد فيه موعد إصدار اللعبة، ومن المتوقع أن ينعقد في يونيو أو يوليو.

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ما هو سعر فيفا 21؟

لم يتم الإعلان عن سعر فيفا 21 بعد، لكن من المتوقع أن يبتعد سعرها كثيرًا عن سعر النسخ السابقة من اللعبة.

في السنوات السابقة، أصدرت إلكترونيك آرتس أكثر من إصدار لنفس اللعبة في نفس العام، كما كان الحال في العام الماضي بتواجد 3 إصدارات، العادي والأبطال وآلتيميت، وبالطبع يختلف سعر كل منهم عن الآخر.

بلغ سعر الإصدار العادي من فيفا 20 في المملكة العربية السعودية 269 ريال، أما سعر إصدار الأبطال وآلتيميت فقد بلغ 349 ريال، أما في مصر فقد تخطى سعر اللعبة في إصداراتها الثلاثة الألف جنيه.

بالنسبة لسعر FIFA 20 بالدولار فقد كان سعر النسخة العادية 60 دولار، أما نسخة الأبطال فكان سعرها 79.99 دولار، فيما كان سعر نسخة آلتيميت هو 99.99 دولار.

بالنسبة لإصدار Ultimate سيتواجد به حزم ذهبية وملابس خاصة من فيفا ألتيميت تيم، أما الفارق الجوهري فهو أساطير كرة القدم.

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ما هي الأجهزة التي ستعمل عليها فيفا 21؟

ستتاح فيفا 21 متاحة للعب على أجهزة بلايستيشن 4 وإكس بوكس وان وأجهزة الكمبيوتر، لكن لا يوجد تأكيدات عن إصدار اللعبة لأجهزة PS5 وXbox Series X.

من المتوقع إصدار بلايستيشن 5 وإكس بوكس الفئة إكس خلال فترة العطلة السنوية في الولايات المتحدة وأوروبا، أي بين شهري أكتوبر وديسمبر 2020.

لكن نظرًا لقرب تواريخ إصدار الأجهزة وFIFA 21، قد تنسق إلكترونيك آرتس مع سوني ومايكروسوفت المنتجين لأجهزة بلايستيشن وإكس بوكس من أجل إصدار نسخة للجيل الجديد من فيفا 21.

لم تتوفر فيفا 20 على جوجل ستاديا الذي صدر في عام 2019، لكن من المتوقع أن تتواجد النسخة الجديدة من لعبة كرة القدم الأكثر شعبية عليه.

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ما هو موعد الطلب المبكر لفيفا 21؟

يجب أن يتمكن اللاعبون من طلب FIFA 21 مبكرًا قبل إصدارها بأشهر، ومن المتوقع أن يتاح ذلك مع بداية الحملة الترويجية لفيفا 21 في الصيف.

عادةً ما يكون هناك مميزات لطلب اللعبة مبكرًا، مثل الحصول عليها بسعرٍ أقل ولعبها مبكرًا وامتيازات في آلتيميت.

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ما هي المميزات الجديدة لفيفا 21؟

بينما ننتظر المميزات الجديدة لفيفا 20، سيطلعك جول على بعض المميزات التي قد تتواجد.

تحسينات في الكارير مود

تواجدت بعض المشاكل التقنية في الوضع الوظيفي Career Mode للعبة فيفا 20، ومنوا محبي هذا النمط من اللعبة النفس في تطوره وإصلاح مشاكله.

هناك بعض الأشياء التي يرغب محب الكارير مود في تواجدها في فيفا 21، مثل رغبتهم في واقعية أكبر في عملية انتقالات اللاعبين وتكامل أكبر للاعبين الشباب وإمكانية تعديل الملاعب.

تم اقتراح أيضًا زيادات على FIFA 21 تمس بشكل مباشر الوضع الوظيفي، مثل صافرات وصيحات استهجان ضد لاعب ما في حالة انتقاله لفريق منافس، ومجموعة أكبر من ردود الفعل الإدارية.

أساطير جدد

كل إصدار جديد من لعبة فيفا يتضمن أساطير جدد لكرة القدم، ومن المتوقع أن يستمر الأمر في فيفا 21.

بعض الأساطير الذين ظهروا في فيفا 20 هم ديفيد بيكهام وفرانز بيكنباور وأليفر كان بالإضافة إلى فرانشيسكو توتي.

فولتا "Volta"

كان الظهور الأول لفولتا في فيفا 20، وقد نال شعبية كبيرة بسبب تذكير عشاق لعبة فيفا ستريت بها وحنينهم للماضي.

في FIFA 20 كان لنمط Volta وضع قصة منفردًا، وكان له قائمة من الأغاني الخاصة به، لكن يتمنى العشاق إلى هامش أكبر من التطور في فيفا 21 ، وتوفير ملاعب أكثر ومهارات أكثر تعقيدًا.

تقنية حكم الفيديو "VAR"

تعتبر تقنية VAR أكبر التغييرات في كرة القدم الحديثة، وذلك لسماحها بمراجعة الكثير من القرارات وتقليل الجدل على الحكام الذي كان في الماضي.

بالرغم من أن الظهور الأول لحكم الفيديو كان في 2017، لم يتم إدراجه في الفيفا حتى الآن، وذلك لحقيقة أن الحكم في اللعبة هو الحاسوب الذي لا يمتلك نفس هامش الخطأ عند البشر.

لكن هذه التقنية أصبحت جزء لا يتجزأ من اللعبة، وبالتأكيد ستعمل إلكترونيك آرتس على تواجدها في فيفا 21.

المزيد من حقوق الدوريات والأندية

أحد أهم مناطق تميز الفيفا عن نظيراتها من الألعاب، هو وجود كمية كبيرة من الحقوق الرسمية للدوريات والأندية في جميع أنحاء العالم.

لكن في فيفا 20 لم يتواجد فريق كبير مثل يوفنتوس بشكلٍ رسمي وتم وضعه باسم بيمونتي كالتشيو، كذلك لم تنجح اللعبة في الحصول على حقوق ملعب الكامب نو ولم يتواجد بها، وسيستمر ذلك في فيفا 21 لامتلاك كونامي هذه الحقوق.

لا يخفى على أحد أن هناك سباق للحصول على الحقوق بين لعبتي فيفا وبرو إيفوليوشن سوكر، لذا سيكون من المثير ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة.

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من سيكون نجم غلاف فيفا 21؟

هناك عدد من اللاعبون المحتمل تواجدهم على غلاف فيفا 21.

تواجد إدين هازارد وفيرجيل فان دايك على الإصدار العادي وإصدار الأبطال لفيفا 20 على الترتيب، ومن المحتمل أن يستمر تواجدهما على غلاف FIFA 21، بالنظر إلى شعبيتهما ومسيرتيهما مع كرة القدم.

احتل كريستيانو رونالدو غلاف فيفا 18 وفيفا 19، لكن من غير المتوقع أن يكون نجم الغلاف للنسخة الجديدة من اللعبة، فالفريق الذي يلعب له "يوفنتوس" غير متواجد بشكل رسمي، بل ستجده حصريًا في برو إيفوليوشن سوكر 2021، ومن المتوقع أيضًا أن لا يتواجد ليونيل ميسي لحصول كونامي على بعض الحقوق الحصرية من برشلونة وهي ملعب الكامب نو.

ظهر نجوم آخرون على غلاف ألعاب الفيفا في السنوات الأخيرة، على غرار نيمار وكيفن دي بروينه وباولو ديبالا، قد يكون أحدهم على غلاف فيفا 21 وهناك العديد من المرشحين الآخرين.

توجد مجموعة من النجوم الصاعدة يمكن أن يتواجدوا على غلاف FIFA 21، على سبيل المثال كيليان مبابي وجادون سانشو وإيرلينج هالاند، وقد نرى وجوه جديدة مثل محمد صلاح وبول بوجبا وأنطوان جريزمان.

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