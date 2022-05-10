350 مليون يورو .. تفاصيل جنونية لقيمة انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي!

أصبح تأكيد انتقال النرويجي إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مسألة وقت ليس أكثر، بعد أن أكد أكثر من مصدر اجتياز اللاعب للكشف الطبي وتفاصيل عقده.

لكن بعيدًا عن الكشف الطبي وتفاصيل العقد، فإن قيمة انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي تثير الاهتمام حقًا، وذلك إذا ما احتسبنا قيمة فسخ عقده مع بوروسيا دورتموند، وراتب اللاعب والعمولات والمكافآت.

صحيفة "ماركا" الإسبانية وبعد حساب كل الأرقام الخاصة بالصفقة، كشفت أن مانشستر سيتي يدفع 350 مليون يورو خلال فترة تعاقده مع هالاند.

ما هي تفاصيل قيمة الصفقة؟

في البداية، سيحصل بوروسيا دورتموند على 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند بالإضافة إلى عشرة ملايين كمتغيرات.

فيما سيحصل هالاند على 40 مليون يورو سنويًا ولمدة خمس سنوات، بالإضافة لعمولة بقيمة 30 مليون يورو إلى والد اللاعب، وعمولة أخرى بقيمة 50 مليون يورو للوكالة التي تدير أعماله.

في المجموع، فإن توقيع هالاند مع مانشستر سيتي سيكلف حوالي 350 مليون يورو، وهو رقم هائل بالنسبة لصفقة واحدة.

الصحيفة الإسبانية أصرت في تقريرها على أن هذه الأرقام ليست رسمية بأي حال، وهي مجرد أرقام واضحة تم الحديث عنها في الصحف الألمانية والإنجليزية خلال الفترة الماضية.

ما هو راتب هالاند؟

سيحصل هالاند على 40 مليون يورو سنويًا في مانشستر سيتي لمدة خمسة مواسم، وسيكون صاحب أعلى أجر في الدوري الإنجليزي.

وهذا يعني أن هالاند سيحصل على 200 مليون يورو دون احتساب المكافآت التي من المؤكد ستكون في عقده.

وإذا تم تأكيد هذا الراتب، يمكن أن يكون هالاند من بين أعلى خمسة لاعبين أجرًا في العالم.

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