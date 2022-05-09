بعد التشكيك في تاريخه .. الدعيع يبعث برسالة للأجيال الجديدة

خرج محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة المرمى بنادي الهلال ومنتخب السعودية، مدافعًا عن تاريخه أمام الانتقادات التي يتعرض لها من البعض.

الأخطبوط يتعرض لبعض المضايقات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من جماهير التي تقلل من تاريخه.

أبرز ما يضايق به الجمهور الدعيع هو استقباله لثمانية أهداف دفعة واحدة خلال مواجهة ألمانيا في كأس العالم 2002.

أمام هذه المضايقات، اضطر أسطورة حراسة المرمى لنشر صورته مع جائزة حارس القرن في آسيا، التي حصل عليها عام 2000 من قبل مركز التأريخ والإحصاء الدولي.

وكتب الدعيع، عبر حسابه على "تويتر": " لأبناء الجيل الذين لم يعاصروا فترة المنجز التاريخي باسم الكرة السعودية أرفق هذه الصورة كحارس للقرن في قارة آسيا وهي جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وأضاف: "نحن لانهتم بالكلام، نحن نصنع التاريخ دون ضجيج".

لأبناء الجيل الذين لم يعاصروا فترة المنجز التاريخي باسم الكرة السعودية أرفق هذه الصورة كحارس للقرن في قارة آسيا وهي جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم #FIFA

نحن لانهتم بالكلام

نحن نصنع التاريخ دون ضجيج pic.twitter.com/lxn81J91W3 — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) May 9, 2022

يذكر أن الدعيع استمر في الملاعب أكثر من عشرين عامًا، مثل خلالها ناديي الطائي والهلال فقط.

وحصد الأخطبوط عديد البطولات مع الهلال والمنتخب، فقد توج سبع مرات بكأس ولي العهد، وأربع مرات بالدوري السعودي، بجانب كأس الأندية الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي وكأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس، بخلاف كأس أمم آسيا مع الأخضر.

اقرأ أيضًا..

"لا تكن جاحدًا" .. الدعيع يستجيب لطلب مشجع

خليفة أسطورة 2 | الدعيع وزايد .. عنكبوت لم تساعده الظروف!

تجدد أزمة الدعيع والطريقي: جهل وغباء وثقيل الدم