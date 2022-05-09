هل اقتربت الصفقة؟ مبابي في مدريد والخليفي يلحق به!

كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان يتواجد في الوقت الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد.

جاء هذا بحسب ما أوضحت إذاعة "كادينا كوبي"، والتي نشرت مقاطع فيديو تظهر وجوده في مدريد، وهو ما يثير الكثير من الجدل حول مستقبله.

السبب الرسمي للزيارة بحسب ما ذكرت الإذاعة هو رغبة مبابي في إمضاء بعض الوقت في العاصمة، حيث يملك الكثير من الفراغ قبل مواجهة باريس سان جيرمان القادمة.

لكن الإذاعة تصر أن الإذاعة تأتي بسبب رغبته في استكشاف المدينة، وأن عائلته ستأتي لاحقًا لترى العاصمة وريال مدريد عن قرب.

وفي الوقت نفسه يتواجد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في العاصمة الإسبانية بحسب ما أكدت صحيفة "ماركا".

وأوضحت الصحيفة أن وجود الخليفي غير مرتبط بتواجد مبابي في مدريد، حيث سافر الرئيس القطري للنادي الفرنسي إلى إسبانيا حتى يحضر اجتماع اتحاد الأندية الأوروبية قبل كونجرس الاتحاد الأوروبي القادم.

جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية كانت قد شهدت سفر والدة مبابي إلى العاصمة القطرية الدوحة للتفاوض بشأن عقده الجديد مع باريس والذي أكدت تقارير أنه هناك تفاهمًا كبيرًا حول بنوده.