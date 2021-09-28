20 مليون ريال.. ديون الأندية للاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي لكرة القدم يطالب الأندية بسداد المتأخرات.

يبدو أن الالتزامات المالية ستواصل مطاردة أندية كرة القدم السعودية، والتي يبلغ عددها 159 ناديًا.

وتعاني معظم الأندية السعودية من أزمات مالية، منعتها في فترات من قيد اللاعبين، أو عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

صحيفة "الاقتصادية" السعودية، كشفت أن الالتزامات المالية المستحقة على الأندية السعودية لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم تبلغ أكثر من 20 مليون ريال سعودي (4.56 مليون يورو).

تلك القيمة المستحقة يمثل الجزء الأكبر منها المبالغ المتعلقة بالمخالفات الانضباطية التي تصدرها لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الأندية، والتي تتأخر الأندية في سدادها، بينما يمثل الجزء الآخر ديون رسوم اشتراك، وسُلفًا بمبالغ محدودة لأندية الدرجتين الثانية والثالثة.

ودأب الاتحاد السعودي في السنوات الماضية على استقطاع الغرامات المالية من إيرادات النقل التلفزيوني والرعاية التجارية، إضافة إلى إعانات الاحتراف لكنها انقطعت في العامين الماضيين.

ويبحث الاتحاد السعودي لكرة القدم على إيجاد طريقة مجدية لسداد الديون، عبر محاولة التوصل إلى اتفاق مع رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لاستقطاع المبلغ من عوائد البث والشركات الراعية.

كما يأمل الاتحاد السعودي إلى التوصل إلى اتفاق آخر مع وزارة الرياضة لاستقطاع المبلغ من الدعم الحكومي الذي تحصل عليه الأندية بشكل شهري.

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