بعد فشل الأهلي .. إعلاميون يشككون في وزارة الرياضة
رصد بعض الإعلاميين مفارقة غريبة في فشل النادي الأهلي السعودي في تقييم الحوكمة، مشككين في معايير التقييم، التي تضعها وزارة الرياضة.
الراقي هو النادي الوحيد الذي فشل في الحوكمة، وبذلك لن يحصل على دعم من وزارة الرياضة، لتزيد معاناته الإدارية والمالية خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)
الإعلامي الرياضي خالد البدر، علق على نتائج الحوكمة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأهلي شهر يناير متصدرًا قائمة إستحقاق الدعم الاستراتيجي للأندية، إحتاج 8 أشهر ليُصبح مُتذيّلاً للقائمة في شهر سبتمبر؟".
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وأضاف: "هل هناك معايير واضحة للتقييم، بالتأكيد لاأحد يعرف شيء عن ذلك، بعكس متطلبات وإشتراطات الكفاءة المالية التي باتت واضحة ومفهومة لدى المتلقي والمسؤول".
فيما جاء تعليق الإعلامي عبد العزيز الغيامة: "حقيقة ومنطق | بين يناير 2021 وسبتمبر 2021 نحو تسعة أشهر بين صدارة التقييم للنادي الأهلي ثم تذيله للتقييم ذاته !!، كيف حدث ذلك .. لا أحد يعرف كيف تقاس استراتيجية دعم الأندية .. وكما قلت كثيراً في الموسم الماضي أن هذه الاستراتيجية ليست واضحة كما هي حال شقيقتها الكفاءة المالية".
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد خمس نقاط فقط من ست مباريات.