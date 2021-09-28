مفاجأة .. فالفيردي يقترب من تولي تدريب النصر!

النصر يواصل البحث عن مدرب جديد.

يواصل نادي النصر السعودي عملية البحث عن مدير فني جديد، ويبدو أن الأمور تتجه الآن نحو الحصول على أحد أبرز المدربين في السنوات الأخيرة.

النصر أقال المدرب البرازيلي مانو مينيزيس بعد الخسارة أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 3-1.

النصر ارتبط بعدد من المدربين مؤخرًا، أبرزهم رودي جارسيا، قبل أن يتراجع المدرب الفرنسي عن قراره بتولي تدريب "العالمي".

فيما أكد وليد المهيب مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر أن "العالمي" سيحرص على التعاقد مع الخيار الأنسب لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورغم نفي النصر لاتفاقه مع أي مدرب في الوقت الحالي، إلا أن صحيفة "أ بولا" البرتغالية أكدت أن إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني يقترب من تولي تدريب النصر.

فالفيردي لم يتول تدريب أي فريق منذ إقالته من مهمة تدريب برشلونة في يناير 2020.

ويمتلك فالفيردي خبرة كبيرة في كرة القدم الإسبانية، وبالإضافة إلى تدريبه لنادي برشلونة أشرف على تدريب أتلتيك بيلباو، وإسبانيول، وفياريال، وفالنسيا.

وخلال فترته في برشلونة، تمكن إرنستو فالفيردي من تحقيق لقب الدوري الإسباني في مناسبتين، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا مرة واحدة، ولقب كأس السوبر الإسباني مرة واحدة أيضًا.

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