مباشر
الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
سان باولو
team-logoفيورنتينا
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وفيورنتينا ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 43 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد خسارته في الجولة الماضية أمام يوفنتوس، ليفقد مركزه الثالث لصالح روما، لذلك لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل فيورنتينا المركز الـ18، برصيد 17 نقطة، ليصبح مُهدد بالهبوط، ولذا يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 31 يناير 2026، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
سان باولو

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نابولي ضد فيورنتينا

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-1-2-3

Home team crestفيورنتينا
1
أليكس ميريت
22
جيوفاني دي لورينزو
5
خوان
4
أليساندرو بونجيورنو
3
ميجيل جوتيريز
8
سكوت مكتوميناي
37
ليوناردو سبينازولا
26
انتونيو فيرجارا
68
ستانيسلاف لوبوتكا
20
إليف إلماس
19
راسموس هويلوند
43
دافيد دي خيا
5
مارين بونجراتشيتش
2
دودو
21
روبن جوسينس
15
بيترو كوموتزو
27
شير ندور
44
نيكولو فاجيولي
8
رولاندو ماندراغورا
19
مانور سولومون
91
روبرتو بيكولي
10
ألبرت غودموندسون

4-1-2-3

فيورنتيناAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • باولو فانولي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فيورنتينا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات نابولي وفيورنتينا الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

فيورنتينا

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026

0