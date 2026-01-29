ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وفيورنتينا ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 43 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد خسارته في الجولة الماضية أمام يوفنتوس، ليفقد مركزه الثالث لصالح روما، لذلك لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل فيورنتينا المركز الـ18، برصيد 17 نقطة، ليصبح مُهدد بالهبوط، ولذا يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 31 يناير 2026، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي سان باولو

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج نابولي وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات نابولي وفيورنتينا الأخيرة

ترتيب نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026