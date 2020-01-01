مستشار ماديرا الصحي: رونالدو لا يحترم القواعد

حالة من الجدل يثيرها المهاجم البرتغالي في مسقط رأسه

حملة هجوم عنيفة تعرض لها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بعد كسره الحجر المنزلي والتدرب في ملعب ماديرا، رغم التحذيرات المستمرة بسبب فيروس كورونا.

رونالدو يتواجد حالياً بماديرا مسقط رأسه منذ 9 مارس الماضي، بعد توقف النشاط الرياضي بمختلف أنحاء العالم، بسبب انتشار كورونا، وتفشيه في إيطاليا على وجه التحديد بشكل مكثف .

السلطات البرتغالية منحت المواطنين الحق في الخروج من منازلهم للتسوق وممارسة الرياضة في الهواء الطلق لمدة قصيرة، لمنع انتشار الفيروس بصورة كبيرة في البلاد.

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ومع ذلك قرر رونالدو كسر هذه القيود، بعدما شوهد يتدرب في ملعب ماديرا أمس الخميس، وقام بحضور جلسة تدريبية أثارت غضب الجماهير البرتغالية.

ومن جانبه خرج بيدرو راموس المستشار الصحي لمنطقة ماديرا للانضمام لحملة الهجوم على رونالدو لعدم التزامه باللوائح.

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وقال راموس في تصريحات صحفية:"رونالدو ليس لديه تصريح خاص للقيام بذلك، الجميع يمتلك الحق في التدرب بشرط احترام القواعد، فهو مثل جميع المواطنين ولا يتمتع بامتيازات خاصة".

يذكر أن يوفنتوس فريق رونالدو كان من أشد المتضررين في أوروبا من فيروس كورونا، بعد إصابة كل من دانييلي روجاني وباولو ديبالا، قبل تماثلهما الشفاء بشكل كامل.