ميسي يكشف حقيقة التبرع لرونالدينيو ورحيله عن برشلونة

ماذا قال ميسي عن عودته إلى نيوز أولد بويز أو الرحيل عن برشلونة والتبرع لرونالدينيو

تحدث ليونيل ميسي عن الشائعات التي أثيرت في الفترة الأخيرة بشأن العديد من الأشياء الخاصة به، والتي انتشرت بصورة كبيرة وهي عارية تمامًا من الصحة.

وكانت الصحف قد تحدثت في افترة الأخيرة عن احتمالية انتقاله إلى صفوف إنتر الإيطالي أو العودة إلى نيوز أولد بويز الأرجنتيني.

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وكذلك تحدثوا عن دفعه مبلغًا ككفالة من أجل إخراج أسطورة كرة القدم البرازيلية وزميله السابق في برشلونة رونالدينيو من سجون باراجواي.

وحول ذلك، قال ميسي إن كل هذه الأشياء ليست صحيحة، ونفى أن يكون له صلة بكل ما قيل حول رونالدينيو وكذلك حول الرحيل عن صفوف برشلونة.

وأضاف في رسالة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "ما قالوه في نفس الصحيفة قبل بضعة أسابيع كان كاذبًا أيضًا. الحمد لله لم يصدقهم أحد"

وكان رونالدينيو قد خرج من السجن وذهب للإقامة الجبرية في أحد الفنادق في باراجواي على ضمة القضية، ما جعل البعض يربط بين ذلك وبين تكفل ميسي بدفع المبلغ.

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يذكر أن قائد برشلونة بات يرد علنًا على كل الاتهامات عكس ما اعتاد عليه سابقًا، حيث دخل في صراع مع إدارة فريقه أيضًا من خلال رسائل إنستجرام.