كلوب يتجاهل محمد صلاح في اختيار أفضل صفقات ليفربول

هل تعمد ليفربول تجاهل صلاح وماني في اختياراته؟

تجاهل يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني في اختياراته لأفضل الصفقات التي أبرمها لصالح الريدز.

محمد صلاح انضم إلى ليفربول في 2017 وحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين كما تفوق على سجل لويس سواريز.

وقال كلوب في تصريحات مع الصحفي الإسباني جوليوم بلاج: "أفضل صفقة لي هي التعاقد مع ألكسندر أرنولد، أعلم أنّه لم ينضم من فريق آخر، وكلن حينما جلبه مساعدي من الرديف وأخبرني أنه لعب في المركز 6 وظير وكذلك جناح يمين ويسار، قلت إنّه اللاعب المناسب".

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وتابع: "مشكلته الوحيدة أنّه لم يكن جاهز بدنيًا، وكان يبدو صغير الحجم، وحينما شاهدته قلت إن إمكانياته رائعة لكن بحاجة للتطور، وحينما أشاهد ما وصل له الآن أفتخر به كثيرًا لأنّه لاعب لا يعرف الاستسلام".

وكان كلوب قد صرّح في وقت سابق أنّه رفض التعاقد مع ساديو ماني حينما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند بسبب مظهر اللاعب الذي يشبه مطربو الراب.

أرنولد هو أكثر ظهير صناعة للأهداف خلال الموسم الجاري بالدوريات الخمس الكبرى، كما ينافس كيفين دي بروينه في البريميرليج.

محمد صلاح حقق رقمًا قياسيًا في موسمه الأول بتسجيل 32 هدفًا في البريميرليج ومنافسة ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على الحذاء الذهبي.

كما فاز بلقب الهداف في الموسم الماضي بالتساوي مع ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج.