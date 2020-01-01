يوفنتوس يثير حنق الجماهير والسبب ديربي إيطاليا

وموقف مغاير من إنتر

تسبب موقف يوفنتوس من لعب ديربي إيطاليا الأحد المقبل مع إنتر بدون جمهور في أزمة كبيرة بحسب آخر التقارير صباح الثلاثاء التي ذكرته أنه لن يقوم برد قيمة التذاكر المباعة.

وتشير معظم التقارير أن اللقاء سيقام كما هو مقرر في موعده، ولكن دون جماهير، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.للمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

وذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس اتخذ قراراً بعدم رد قيمة أي من التذاكر المباعة للمباراة، وذلك بحسب قواعد النادي التي تضع قاعدة عامة بعدم رد قيمة التذاكر المباعة لأي مباراة في حال اتخاذ قرار بلعبها دون جمهور.

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وأضاف التقرير أن البيانكونيري يتشارك تلك القاعدة مع عشر أندية إيطالية أخرى، الأمر الذي أثار حنق الجماهير وحاملي التذاكر الموسمية.

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وكشفت الصحيفة أن مبيعات التذاكر الخاصة بديربي إيطاليا بلغت ثلاثة ملايين يورو، الأمر الذي أشارت له الصحيفة على كونه مكسب مادي كبير صعب التضحية به من قبل الإدارة.

وفي سياق مشابه، أعلن إنتر رسمياً عن رد قيمة التذاكر المباعة الخاصة بمباراته مع لودوجوريتس في الدوري الأوروبي الخميس، وذلك بعد الإعلان عن إقامتها دون جمهور.

وحتى الآن لم يصدر القرار الرسمي بخصوص اللقاءات المؤجلة من الجولة الماضية وموعدها الجديد، أو مصير الجولة المقبلة، بانتظار قرار من رئيس الحكومة جيوسيبي كونتي حول إقامتها دون جمهور.