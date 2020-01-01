محدث | توابع وتأثير فيروس كورونا على الكرة الإيطالية

كورونا يصيب كرة القدم في إيطاليا

أعلن جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، تأجيل أي فعاليات رياضية في منطقة لومبارديا وفينيتو بسبب تفشي وباء كورونا، وعلى رأسها عدداً من لقاءات للسيري آ.

وعانت إيطاليا من وفاة شخصين بعد إصابتهما بفيروس كورونا، فيما أصيب عدد يتجاوز 111 شخصًا في لومبارديا وفينيتو.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير الفيروس بشكل أكبر على البلاد بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص في الفترة المقبلة

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المباريات المؤجلة - 23 فبراير

وعلى ضوء هذا القرار تؤجل 4 مباريات في الدوري الإيطالي الممتاز اليوم الأحد، هي أتالانتا وساسوولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، بارما في ضيافة تورينو.

مباراة أتالانتا وساسوولو كانت ستلعب في ملعب جيويس في مدينة برجامو وهي التي تتواجد في إقليم لومبارديا معقل تفشي الفيروس في إيطاليا.

أتالانتا أعلن عبر حسابه الرسمي بأن المباراة التي كانت ستلعب أمام ساسوولو في الجولة 25 من الدوري الإيطالي تم تأجيلها إلى موعد غير معلوم حتى هذه اللحظة.

❗️ Si informa che la partita #AtalantaSassuolo prevista per oggi #23febbraio alle 15.00 è rinviata a data da destinarsi.



❗️ We inform you that - , scheduled for today at 3 p.m. has been postponed to a later date.#Atalantahttps://t.co/C9Zr35BasB — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2020

مدينة ميلانو ستعاني هي الأخرى من ضوء التأجيلات حيث تقع في إقليم لومبارديا لهذا لن تقام المباراة التي كانت ستلعب على ملعب جوزيبي مياتزا بين إنتر وسامبدوريا.

لقاء هيلاس فيرونا وكالياري كان من المنتظر إقامته على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في مدينة فيرونا والتي تتواجد في إقليم فينيتو.

كونتي: علينا عدم التهويل من كورونا والدوري لم يحسم

آخر المؤجلات كان مباراة تورينو وبارما بحسب التي ستقام على ملعب الأول لحساب نفس الجولة، ليتبقى لقاءي جنوى ولاتسيو، وروما أمام ليتشي.

ليس فقط السيري آ - 23 فبراير

42 مباراة هو عدد الفعاليات التي تم تأجيلها على مستوى الهواة في إيطاليا وفي فئات الشباب والسيدات المختلفة حتى الآن، ومن المتوقع أن يزيد العدد.

كرة القدم الإيطالية لم تكن المصاب الوحيد بسبب الوباء الجديد بل تضررت كرة الطائرة، مما استلزم تأجيل بعض المباريات في الدرجة الثانية.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فأن 95 مباراة في مختلف درجات كرة القدم ستتأثر بقرار رئيس الوزراء الإيطالي.

يذكر أن أول حالة تم اكتشافها في إيطاليا كانت للاعب كرة قدم هاوي يبلغ من العمر 38 عاماً، وكان قد تم اكتشاف إصابته بالمرض منذ 3 أيام.

تأثير مستقبلي؟

23 فبراير

بحسب التقارير، فعدد من المباريات الأسبوع الجاري والقادم محلياً وأوروبياً قد يتم تعليقها وعدم إقامتها بسبب تفشي المرض على رأسها ديربي إيطاليا ومباريات المسباقات الأوروبية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

طالع تفاصيل المباريات التي قد يتم تأجيلها مستقبلًا من هنا

مطالبات بإلغاء الدوري

23 فبراير

طالب فرانشيسكو ماروكو، المدير الرياضي في جنوى، بإلغاء مسابقة الدوري بأكملها، وليس فقط تأجيل المباريات في حال استمرار تفشي الفيروس، مؤكداً أن الصحة العامة هي الأولوية.

ويحتل جنوى حالياً الترتيب الثامن عشر في ترتيب السيري آ، ويصارع من أجل تفادي الهبوط.