روجاني يقترب من روما مقابل 20 مليون يورو

بعد الفشل في ضم الكرواتي ديان لوفرين

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

دخل نادي روما الإيطالي، في محادثات مكثفة من أجل التعاقد مع دانيلي روجاني مدافع نظيره يوفنتوس.

روما يبحث عن مدافع جديد قبل نهاية السوق في إيطاليا بعد غد الجمعة، تعويضاً لرحيل نجمه كوستاس مانولاس إلى نابولي.

تقارير صحفية أكدت وجود مفاوضات إيجابية بين روما ويوفنتوس مساء اليوم الأربعاء لإتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن ينتقل صاحب الـ25 عاماً للذئاب، مقابل مبلغ 20 مليون يورو، بعد ترحيب البيانكونيري برحيل اللاعب.

ويأتي ذلك نظراً لتقلص فرصة روجاني في المشاركة كأساسي، بعد قدوم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت والتركي ميريح ديميرال.

المدرب ماوريسيو ساري لا يمانع برحيل روجاني عن يوفنتوس، ويحاول أيضاً الحصول على أليسيو ريكاردي من روما في صفقة تبادلية.

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روجاني لم يكن الخيار الأساسي لروما في البداية، حيث حاول الذئاب التعاقد مع الكرواتي ديان لوفرين، لكن التكاليف المالية أفسدت الخطوة

يذكر أن الإيطالي ارتبط بقوة بالانتقال لأرسنال، لكن تعثر المفاوضات أجبر النادي الإنجليزي على ضم البرازيلي ديفيد لويز.



