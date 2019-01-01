دراسة: ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو

تعرف على الدراسة التي حددت الأفضل بين ميسي ورونالدو

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أثبت دراسة بلجيكية تفوق ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في سباق الأفضل على الإطلاق.

ميسي ورونالدو يتساويان في جائزة الكرة الذهبية بينما حقق صاروخ ماديرا جائزة الأفضل مرتين ولم يحققها البرغوث ولا مرة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ دراسة بعنوان "تقييم الأداء بتقدير الاحتمالات" والذي حاولت فيها دراسة دور كل لاعب على جميع الأصعدة سواء في التسجيل أو الصناعة أو حتى الوظائف الدفاعية.

واعتمدت الدراسة على الفترة من 2013-2014 حتى 2017-2018 حتى رحيل صاروخ ماديرا عن ريال مدريد.

وبحسب النتائج، فإن البولجا يمتلك متوسط مساهمات إيجابية لفريقه تصل إلى 1.2 في المباراة الواحدة بينما صاروخ ماديرا يمتلك متوسط 0.61 فقط.

وذكر توم ديكروس، أحد المشاركين بالدراسة، أنّ موسم 2015-2016 كان خياليًا لميسي مقارنة بما قدمه كريستيانو رونالدو.

وواصل: "رأينا أنّ الأغلبية من لاعبي كرة القدم يتفوقون في نقاط أكثر من غيرها، فمثلًا بول بوجبا يعتبر من اللاعبين الذي يلمسون الكرة قليلًا ولكن يصنعون الكثير من الفرص وهناك آخرين مثل محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وهاري كين يسجلون بمعدلات مميزة".

واختتم: "ميسي هو الحالة الاستثنائية لأنه يمتلك أرقامًا عالية في الصناعة والتسجيل ويتفوق على الجميع. إنّه لاعب متكامل".

وكان رونالدو قد أعلن موعد اعتزاله كرة القدم كما أكد أنّه لا يوجد لاعب حقق إنجازات أكثر منه.