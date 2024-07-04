يورو 2024 | "يويفا" اتخذ القرار .. إيقاف ميريح ديميرال والكشف عن عقوبة جود بيلينجهام

الثنائي أثار الجدل في ثمن نهائي "اليورو"..

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قراره بشأن الثنائي الإنجليزي جود بيلينجهام والتركي ميريح ديميرال؛ على خلفية احتفاليتيهما في دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

الكاميرات رصدت بيلينجهام؛ وهو يقوم بحركة تم وصفها بـ"غير أخلاقية"، خلال احتفاله بهدفه القاتل في شباك سلوفاكيا، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أوروبا، والذي عادل به النتيجة (1-1)، قبل أن يحسم المنتخب الإنجليزي "التأهل"، في الشوطين الإضافيين.

أما ديميرال؛ فقام باحتقالية سياسية تسمى "الذئاب الرمادية"، بعد تسجيله هدفين في شباك النمسا، واللذين قادا المنتخب التركي للفوز (2-1)، والتأهل إلى ربع نهائي "يورو 2024" رسميًا.

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ووفقًا لصحيفة "بيلد"، مساء اليوم الخميس، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "إيقاف" ديميرال لمدة مباراتين؛ ليتأكد غيابه عن مواجهة ربع النهائي أمام منتخب هولندا، وعن لقاء المربع الذهبي - حال التأهل -.

وشددت الصحيفة على أن "يويفا"، يجرم استخدام أي إشارات أو تلميحات سياسية في ملاعبه؛ وهو الأمر الذي "خالفه" المدافع التركي الذي ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

وبخصوص بيلينجهام.. أعلنت الصحيفة الألمانية، اكتفاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ"تغريم" نجم العملاق الإسباني ريال مدريد، بمبلغ مالي يُقدر بـ20 ألف يورو؛ ليشارك بشكل طبيعي في مباراة منتخب بلاده إنجلترا ضد سويسرا، في ربع النهائي.