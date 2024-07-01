نجا من البطاقة الحمراء ولكن.. بيلينجهام يواجه شبح الإيقاف في اليورو!

ماذا حدث أمام سلوفاكيا؟

يواجه جود بيلينجهام خطر الغياب عن المباراة المقبلة لمنتخب إنجلترا أمام سويسرا، في ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)؛ بسبب الإيقاف.

وسجل بيلينجهام هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+5 أمام سلوفاكيا في ثمن نهائي اليورو أمس الأحد، ما أنقذ إنجلترا من الإقصاء المبكر، قبل أن يتمكن هاري كين من إحراز هدف الفوز (2-1) في الشوط الإضافي الأول.

ورصدت الكاميرات بيلينجهام، وهو يقوم بحركة غير أخلاقية عقب احتفاله بهدف التعادل، ما تسبب في هجوم كبير عليه بوسائل الإعلام، التي اتهمته بعدم احترام الخصم.

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ورد بيلينجهام على الانتقادات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: "هذه مزحة تجاه أحد الأصدقاء المقربين الذين كانوا في المباراة، كل الاحترام لمنتخب سلوفاكيا".

لكن صحيفة "آبولا" البرتغالية أكدت أن نجم إنجلترا يواجه خطر الإيقاف لمدة مباراة واحدة (أمام سويسرا) من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وختمت: "رغم تبرير بيلينجهام، إلا أنه من المتوقع أن تتم مراجعة الواقعة من قبل الهيئة التأديبية التابعة لليويفا، ولو تم اكتشاف ما فعله بيلينجهام من قبل حكم المباراة، لكان من الممكن أن يتلقى البطاقة الحمراء المباشرة".