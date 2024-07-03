بسبب احتفال "الذئاب الرمادية".. بطل ليلة تركيا التاريخية في يورو 2024 مهدد بالإيقاف!

هل تنتهي مشاركة اللاعب المميز؟

قد يواجه ميريح ديميرال، الذي سجل هدفين لتركيا في مرمى النمسا، مشكلة بسبب الطريقة التي احتفل بها بالهدف الثاني والفوز الذي منحهم مكانًا في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

ويرتبط احتفال ديميرال بهذه الطريقة بحركة "الذئاب الرمادية" التركية، وهي الجماعة القومية المتطرفة التي تروج للتفوق التاريخي للأتراك.

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وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقًا رسميًا بشأن احتمالية وجود سلوك غير لائق من قبل الدولي التركي.

وعلى الرغم من أن تلك الإشارات في تركيا لا تمثل اي مشكلة، إلا أنها بالنسبة للمحكمة الفيدرالية في ألمانيا تشير إلى مفاهيم غير مروجة دستوريًا.

وكانت تركيا قد فازت على النمسا بهدفين لهدف واضعة قدميها في ربع نهائي بطولة يورو 2024، البطولة التي يمثل الأتراك حصانها الأسود دون شك.