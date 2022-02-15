"يجب على مبابي التعلم من بنزيما"

وجه إيمانويل بوتي نجم الكرة الفرنسية السابق نصيحة إلى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وحثه على التعلم من كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة له مع صحيفة "لو باريزيان" على هامش اللقاء المرتقب اليوم الثلاثاء بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ويضرب العملاق الفرنسي موعدًا ناريًا مع نظيره الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء".

ماذا قال إيمانويل بوتي؟

وقال إيمانويل عن مبابي: "بعد رحيل تييري هنري كان وريثه الشرعي بالنسبة لي كريم بنزيما والآن لدينا كيليان مبابي للسنوات المقبلة، إنهم يمتلكون خصائص مختلفة وأمثلة لجيلهم".

وأضاف: "مبابي يفهم أنه لا يستطيع إحداث الفارق طوال الوقت بمفرده. خاصة ضد الفرق الكبيرة، مع اللاعبين الأكبر سنًا، أكثر نضجًا من الناحية التكتيكية من حيث الحركات والتغطية، كما يفعل كريم، يجب على مبابي أن يتعلم منه".

ما هو موقف مبابي وريال مدريد؟

بحسب ما أشارت آخر التقارير فإن الفريق الملكي يستعد لضم مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك عقب نهاية تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري في صفقة مجانية.

وكان مبابي قد رفض كافة العروض المقدمة له من نادي باريس سان جيرمان من أجل تجديد تعاقده مع الفريق في ظل رغبته الانضمام لصفوف الملكي الإسباني في الصيف المقبل.

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