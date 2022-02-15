قبل اللعب ضد رودريجو .. هكذا كانت مواجهة نيمار ووالد نجم مدريد!

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب "حديقة الأمراء" لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة تشهد مواجهة بين عدد من نجوم البرازيل، ويأتي على رأسهم نيمار وفينيسيوس جونيور، وبالطبع رودريجو.

ويملك رودريجو علاقة غريبة مع نيمار، بدأت منذ ما يقارب عشر سنوات، عندما لعب إريك جويس والد لاعب ريال مدريد الحالي ضد سانتوس.

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ماذا حدث؟

في 18 فبراير 2012، تواجه فريق ميراسول أمام سانتوس في الدوري البرازيلي، وحينها كان إريك جويس، الظهير الأيمن، مكلفًا برقابة نيمار.

تلك المباراة انتهت بفوز سانتوس بنتيجة 3-1، لكن دون أن يتمكن نيمار من التسجيل.

لماذا عادت تلك المباراة إلى الواجهة؟

السبب الرئيسي في انتشار صور والد رودريجو في مواجهة نيمار، هو المواجهة التي ستجمع بين ميراسول ضد سانتوس يوم الخميس المقبل.

وقام نادي ميراسول بنشر صور المباراة السابقة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

Já são quase dez anos desde a última vez em que o Santos visitou o Maião! 🏟️



No Paulistão de 2012, nossa casa recebeu um encontro especial: o lateral direito Erick, pai de Rodrygo, atuava pelo Leão e teve a missão de marcar somente um dos melhores atacantes do mundo! 🦁 pic.twitter.com/dHeLcv2yr3 — Mirassol (@mirassolfc) February 14, 2022

بالإضافة إلى ذلك، نشر النادي أيضًا صور رودريجو عندما كان يرتدي قميص ميراسول بجانب والده.

إعجاب كبير!

لم يخف رودريجو أبدًا أنه ينظر إلى نيمار كمثل أعلى، حيث التقط الصبي صورة تذكارية مع نيمار في 2012.

وفي عام 2019، تواجها في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والتي انتهت بالتعادل 2-2.

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