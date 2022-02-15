بيل يثير قلق مدريد .. مخاوف من انتكاسة جديدة

لا يزال الويلزي جاريث بيل يمثل صداعًا في رأس نادي ريال مدريد الإسباني، رغم أن اللاعب عاد للمشاركة أساسيًا يوم السبت ضد فياريال في الدوري الإسباني.

ما قدمه بيل أمام فياريال قد يضعه مرة أخرى بين اللاعبين الذين قد يلجأ إليهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي في غياب اللاعبين الأساسيين.

لكن، وحسب محطة "Cadena Ser" الإذاعية الإسبانية، فإن المشكلة التي تلوح في الأفق الآن هي حالة جاريث بيل البدنية، حيث توجد مخاوف من حدوث انتكاسة له.

ما هي مخاوف ريال مدريد؟

وحسب المحطة الإسبانية، فإن هناك شكوكًا داخل ريال مدريد من أن بيل غير قادر على لعب مباراتين متتاليتين دون المخاطرة بالتعرض للإصابة مرة أخرى.

وإذا ما تعرض بيل لإصابة طويلة جديدة، فإن ذلك يعني انتهاء مسيرته مع ريال مدريد بأسوأ شكل ممكن، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويبدو أنه لا توجد نية لتجديد عقده.

هل يبدأ بيل ضد باريس سان جيرمان؟

ويستعد ريال مدريد مساء الثلاثاء لخوض مباراة هامة على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية ضد باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن أنشيلوتي يفكر في الدفع بجاريث بيل في التشكيل الأساسي.

لكن الإذاعة الإسبانية تؤكد أن التفكير في الاستعانة بخدمات بيل في التشكيل الأساسي مجرد وهم.

كيف يمكن أن يخوض بيل مباراة باريس؟

تعتمد مشاركة بيل في التشكيل الأساسي إلى حد ما على كريم بنزيما، وإذا ما بدأ الفرنسي أساسيًا فإن فرص مشاركة الويلزي في مركز المهاجم مثلما حدث أمام فياريال ستنعدم.

هناك أيضًا احتمال، وإن كان أقل بكثير، أن يبدأ بيل حتى إذا شارك بنزيما أساسيًا، وفي هذه الحالة سيشارك الويلزي في مركز الجناح الأيمن.

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