"يجب على صلاح وماني التوقف عن الهوس بالكرة الذهبية"

نصح جورج ويا أسطورة كرة القدم الليبيرية، الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، بالتوقف عن التفكير ووضع الضغوط على أنفسهما للفوز بالكرة الذهبية.

ويا الذي سبق أن لعب بنادي ميلان الإيطالي، يعتبر هو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي توج بالجائزة في نسخة 1995.

وحرص صاحب الـ55 سنة الذي يعمل حاليًا كرئيس لليبيريا، على تقديم النصيحة للثنائي المصري والسنغالي اللذان يتألقان مع ليفربول على مدار السنوات الماضية.

ماذا قال جورج ويا عن صلاح وماني؟

مهاجم ميلان السابق قال لقناة "Canal+" الفرنسية:"لا ينبغي أن يكونا مهووسان بالكرة الذهبية، يجب عليهما التركيز على مستواهما في الملعب وتقديم المزيد".

وأضاف:"ليس من الضروري وضع المزيد من الضغوط على نفسيهما، كنت أعمل دائمًا بجد لإخراج عائلتي من الفقر وهكذا حصلت على الكرة الذهبية".

ماذا قدم صلاح وماني مع ليفربول هذا الموسم؟

يقدم صلاح مستوى مبهر بقميص الريدز حيث سجل 30 هدفًا وصنع 12 في 42 مباراة بكل البطولات حتى الآن.

وأما ماني فقد وصل رصيده التهديفي إلى 19 هدفًا وصنع 3 في نفس عدد المباريات، كما ساعد السنغال على الفوز بكأس أمم أفريقيا والوصول لكأس العالم قطر 2022.

ويستعد الثنائي لمواجهة صعبة مع ليفربول يوم الأحد القادم أمام إيفرتون، في ظل الصراع المحتدم مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

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