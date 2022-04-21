روبرتو كارلوس يؤكد انتقال مبابي لمدريد ووالدته تثير الشكوك في قطر

لا يزال مستقبل الفرنسي كيليان مبابي على المحك، كل الأطراف ترغب في الوصول إلى الهدف المنشود، وكل شيء في يد المهاجم الموهوب.

ريال مدريد يبدو متفائلًا حيال إتمام الصفقة وله ما يرجح موقفه، وباريس سان جيرمان أيضًا لديه ما يجعله مطمئنًا.

إنها قادمة!

تفاؤل ريال مدريد حيال إنهاء ضم مبابي كانت آخر بوادره ما قاله روبرتو كارلوس أسطورة النادي الملكي على هامش مباراة أوساسونا الأخيرة لريال مدريد في الليجا على ملعب "إل سادار" والتي انتهت بفوز الميرينجي 3-1.

كارلوس كان يلتقط الصور مع مشجعي ريال مدريد قبل أن يقول: "إنها قادمة" في إشارة إلى اقتراب ريال مدريد من ضم مبابي.

كارلوس هو أحد سفراء ريال مدريد وبالتأكيد هو مطلع على العديد من التفاصيل الداخلية في معقل سانتياجو برنابيو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن مبابي ينتظر انتهاء الموسم الكروي في فرنسا، ومن ثم سيعلن توصله إلى اتفاق مع الناديين، مغادرة باريس سان جيرمان وعدم تجديد العقد، ثم الانضمام إلى ريال مدريد.

عقد جديد؟

لكن زيارة "فايزة العماري" والدة كيليان مبابي برفقة ابنها الآخر إيثان، الذي يلعب هو الآخر في صفوف باريس سان جيرمان إلى الدوحة، تشير إلى تفاؤل من قبل باريس سان جيرمان.

صحيفة "ماركا" تشير إلى أن العماري قد تكون في قطر لتتفاوض على بعض الأشياء الخاصة بنجلها، وتستهدف الإدارة القطرية إقناعها بتقديم عقد جديد لكيليان، يقضي بالبقاء موسمين في فرنسا مع وضع شرط جزائي يسهل عملية رحيله إن رغب في قطع مدته مع النادي الباريسي.

العماري كانت واضحة في العديد من السياقات حول رغبتها في الأفضل لنجلها، الذي يعد حلم عمره اللعب لريال مدريد، ولكن عرضًا قويًا من باريس سان جيرمان سيكون له ما يبرر الموافقة عليه في الوقت الحاسم بمستقبل نجلها.

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