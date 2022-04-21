الأرقام هي اللغة التي أصبحت كرة القدم تتكلمها الآن، ولعل أبرز الأسماء التي تجدها في أي رقم هجومي هو الأسطورة البرازيلية بيليه.

بيليه هو لاعب القرن العشرين، باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد أن مُنح ذلك الشرف بشكل رسمي.

لكن الغريب، هو أرقام بيليه الرسمية، حيث يزعم الأسطورة أنه أكثر اللاعبين تسجيلًا في التاريخ برصيد 1283 هدفًا، وذلك في بياناته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ومع تحطيم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا، بالوصول إلى 60 هاتريك في مسيرته، وجدنا أن بيليه يتصدر هذه القائمة حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث يملك 92 هاتريك في سجلاته.

لكن منظمة متخصصة في الإحصاءات اسمها "مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم" تؤكد من جانبها أن الألماني إرفين هيلمتشن هو اللاعب الأكثر تسجيلًا للهاتريك في التاريخ، بعد أن سجل على الأقل 141 هاتريك في مباريات رسمية.

الجدل لا يتوقف!

الجدل فيما يخص أرقام بيليه قائم، خاصة بسبب قلة التوثيق الخاص بالأرقام خلال فترة مسيرته بين 1956 و1977.

الكثير من أرقام بيليه قد يكون حقيقيًا فعلًا، وربما تكون الروح التنافسية عند أسطورة البرازيل ترفض الهزيمة وأن يتخطاه أحد في أرقامه كهداف تاريخي لكرة القدم.

كما أن هناك فارقًا كبيرًا في كرة القدم وتطورها بين وقت بيليه والزمن الحالي، وهو ربما ما يجعل كرة القدم أسهل في حينها.

وعلى العكس من أرقام بيليه التي لا يمكن الاستدلال على مصادر معظمها، فإن أرقام لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ستجدها موثقة وكاملة منذ اليوم الأول لمسيرتهم في الملاعب وحتى الآن.

مكانة بيليه محفوظة!

لا يوجد لدينا شك في أن بيليه هو واحد من بين أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

ويكفي أسطورة البرازيل أنه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حصد لقب كأس العالم ثلاث مرات، وأصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم وأصغر من يحقق اللقب.

كما أن بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 77 هدفًا، واللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في عام واحد حسب "فيفا" برصيد 127 هدفًا في 1959.

وسواء كانت الأرقام التي يعدلها بيليه دائمًا صحيحة أم لا، فإن "الجوهرة السوداء" بلا شك يملك مجموعة من الأرقام الاستثنائية في مسيرته، والتي قد لا يتمكن أي لاعب آخر من كسرها.

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