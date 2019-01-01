وكيل هامسيك يؤكد استمراره مع نابولي حتى الاعتزال

بعد العديد من التكهنات حول رحيله عن النادي الإيطالي والانتقال للصين

أكد وكيل أعمال ماريك هامسيك لاعب وسط نابولي، أنه قد يمضي ما تبقى من مسيرته مع النادي الإيطالي.

قائد نابولي كان قريباً من الانضمام للدوري الصيني في يناير الماضي، لكنه قرر الاستمرار مع فريقه الحالي باللحظات الأخيرة.

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ومع تبقي عامين فقط على نهاية عقد هامسيك، استمرت الشائعات حول رحيله عن نابولي في يناير.

وقال وكيل اللاعب المصاب:"ذهبنا لرؤيته في ليلة السنة الجديدة لازال يشعر بالألم ولكنه بخير ويتحسن".

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وأضاف:"تعافيه وعودته من الإصابة قد تستغرق ما يقرب من شهر بمثل هذه الحالات".

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وتابع:"موسم الانتقالات؟ كالعادة سيستمتع بوقته مثل كل عام وجعل رغبته صريحة في البقاء".

واستكمل:"عقده ينتهي في 2020 ولديه فرصة التمديد لموسم إضافي، وسينهي مسيرته مع نابولي".

يُذكر أن هامسيك يعاني حالياً من إصابة في أوتار الركبة، أبعدته عن معظم مباريات فريقه بالفترة الأخيرة.