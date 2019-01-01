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رسميًا - خالد بوطيب ينضم للزمالك 3 سنوات ونصف

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المهاجم المغربي ينضم رسميًا للقلعة البيضاء

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن المدير الرياضي لنادي مالاتياسبور التركي علي رافشي، عن انتقال المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، إلى نادي الزمالك.

وأشار المدير الرياضي للفريق التركي، إلى أن بوطيب سينتقل صفوف فريق الزمالك لمدة 3 ومواسم ونصف.

صاحب الـ31 عامًا سينضم لصفوف الزمالك مقابل مليون و500 ألف يورو، سيحصل عليهم خالد بوطيب.

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الزمالك ضم المغربي بوطيب، بعد رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو لفريق الوحدة السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

بوطيب لعب مع مالاتياسبور هذا الموسم في 18 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف.

المهاجم المغربي لعب للعديد ممن الأندية الفرنسية، قبل الانتقال للفريق التركي، خلال صيف 2017.

وشارك في 51 مباراة، سجل خلالهما مع الفريق التركي 17 هدف.

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