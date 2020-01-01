وكيل كافاني يُكذب رئيس أتلتيكو مدريد

لا أعرف من هو سيريزو..

أكد والتر جوليلمون، وكيل أعمال وشقيق إيدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، على أن انتقال موكله إلى أتلتيكو مدريد لم يفشل بسبب عمولته كما ادّعى النادي الإسباني.

كافاني وبعد تراجع مستواه ووصول ماورو إيكاردي إلى البي آس جي أراد الرحيل في يناير المنقضي، وكان الأتليتي هو أكثر المهتمين به، وبالفعل حدث اتفاق بين الطرفين بصورة مبدئية حول الانتقال.

لكن وفي نهاية الشهر تفاجأ العالم بفشل إتمام الصفقة واستمرار الدولي الأوروجوياني مع كتيبة توماس توخيل، مع بروز أنباء عن أن السبب هو العمولة الكبيرة التي طلبها وكيل وشقيق كافاني والتي تبلغ 18 مليون يورو.

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إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، عقّب على فشل الصفقة بقوله "لا أريد أن أشير إلى أي شخص، ولكنني أعتقد أنه من العار الوضع الذي فيه بعض اللاعبين مع أسرهم وممثليهم، إننا لا نتعرض للسرقة أبدًا، إنه حقًا أمر مشين ولكننا لا نفعل شيئًا غريبًا.".

بدوره، رد والتر على هذه التصريحات قائلًا "من هو إنريكي سيريزو؟ لم أره أبدًا خلال المفاوضات، ينبغي على مسؤولي أتلتيكو أن يفسروا لمشجعيهم سبب فشل الصفقة.".

كما أضاف "هل تتصور أن كافاني الذي لم يلعب خلال الشهر الماضي مع باريس سان جيرمان، ويتلقى عرضًا لتحقيق حلمه واللعب في أتلتيكو مدريد، وأنا أرفض العرض بسبب رغبتي في الحصول على عمولة؟.".

وأتم "إذا كان الأمر يتعلق بالأموال لذهب كافاني إلى الدوري الإنجليزي وتحديدًا إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي.".

يذكر عقد صاحب الـ31 عامًا ينتهي في ملعب حديقة الأمراء مع نهاية هذا الموسم وقد قرر عدم التجديد مما يجعله ينتقل حيثما شاء مجانًا في الصيف المقبل.