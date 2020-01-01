رئيس أتلتيكو مدريد: تقنية الفيديو لم تكن عادلة أمام ريال مدريد

نحن لا نُسرق ولا نفعل شيئًا غريبًا..

رفض إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد ، الإفصاح عن أسباب فشل صفقة انضمام إيدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان ، إلى الروخيبلانكوس في شهر يناير المنقضي.

كافاني أراد ترك حديقة الأمراء والانضمام إلى الأتليتي، وبحسب الصحف كانت الأمور بين الطرفين منتهية بالفعل، لكن فجأة وبدون مقدمات لم تتم الصفقة وبقيّ الدولي الأوروجوياني في العاصمة الفرنسية.

آخر التقارير من الصحف الإسبانية أشارت إلى أن السبب الرئيسي في فشل الصفقة كان شقيق كافاني ووكيله، الذي طلب 18 مليون يورو عمولة بخلاف راتب أخيه وقيمة الانتقال التي ستدفعها إدارة أتلتيكو لباريس.

المزيد من الفرق

سيريزو في تصريحات للصحافة قال "في يوم من الأيام سوف أقول لماذا لم يأت كافاني إلى هنا وسيعرف الناس أنني كنت على حق فيما فعلت.".

كما أضاف "لا أريد أن أشير إلى أي شخص، ولكنني أعتقد أنه من العار الوضع الذي فيه بعض اللاعبين مع أسرهم وممثليهم، إننا لا نتعرض للسرقة أبدًا، إنه حقًا أمر مشين ولكننا لا نفعل شيئًا غريبًا.".

زيدان يتحمل مسؤولية الشوط الأول من الديربي ويشيد بنجومه

في الوقت نفسه، تحدث سيريزو عن الهزيمة التي تلقاها أتلتيكو مدريد على يد ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية واعتبر أن الحكم قد ظلم فريقه بعدم احتسابه لركلة جزاء كانت واضحة - على حد وصفه -.

الرئيس اختتم بقوله "لقد كانت ركلة جزاء واضحة، تقنية الفيديو موجودة لتحقيق العدالة، وفي هذه الحالة لم تكن عادلة ولم توضح شيئًا.".

يذكر أن أتلتيكو مدريد قد أقدم على ضم يانيك كاراسكو من الصين في الساعات القليلة الماضية، وقد أعرب سيريزو عن سعادته بإعادة أحد المحاربين القدامى إلى الواندا ميتروبوليتانو من جديد.