وكيل أعمال كروس: أملك عقد انتقاله لمانشستر في مكتبي

كواليس تعثر انتقال كروس إلى يونايتد

كشف فولكر ستروث، وكيل أعمال النجم الألماني توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد كواليس تعثر انتقال اللاعب إلى مانشستر يونايتد قبل 8 أعوام.

كروس كان قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مطلع موسم 2014 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، مقابل 25 مليون يورو.

ورغم أن اللاعب اعترف مرارًا بتلك القصة، لكن الآن وكيل أعماله يروي تفاصيل أكثر من خلال كتابه المنشور حديثًا.

كيف كان وضع كروس قبل التوصل مع يونايتد إلى اتفاق؟

ونشر فولكر ستروث في كتابه: "في الواقع أراد كروس أن يجدد عقده مع بايرن ميونج وذهبت إلى ميونخ عدة مرات وكان عرض النادي هو 6.5 مليون يورو كراتبًا سنويًا فقط بدلًا من 10 ملايين لذلك قرر الألماني أن يترك النادي".

وأضاف: "أبلغنا الأندية الكبرى في أوروبا، أن توني كروس متاح، كان لدي شعور بأنهم لا يريدون تصديقنا في البداية، كيف ترك بايرن توني كروس يذهب، الرجل المثالي لجوارديولا".

وتابع: "في أبريل 2014، أرسل مانشستر يونايتد بعد ذلك عقدًا جاهزًا للتوقيع، وزار مدرب مانشستر يونايتد آنذاك، ديفيد مويس، توني شخصيًا".

وواصل: "ثم وافق توني على الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

ماذا حدث بعد ذلك؟

كتب ستروث: "أقيل مويس من منصبه بعد ذلك ولم يتواصل معنا يونايتد بعد ذلك، لازلت أملك العقد في مكتبي دون توقيع كروس".

واختتم: "كان علينا أن نبدأ البحث عن ناد جديد، في النهاية انتقل كروس إلى ريال مدريد في صيف 2014، وإنتهى اتفاقنا بعد 28 دقيقة".

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