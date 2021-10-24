"صلاح أكثر لاعب أناني شاهدته في حياتي"

وصف جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب "الريدز" بأنه أكثر لاعب أناني شاهده في حياته.

وبرز صلاح كواحد من أكثر المهاجمين إنتاجًا في كرة القدم الأوروبية منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، حيث سجل 137 هدفًا في 214 مباراة مع "الريدز".

ومن بين تلك الحصيلة سجل صلاح 12 هدفًا في موسم 2021-2022، مما أدى إلى إشادة يورجن كلوب مدرب ليفربول بالنجم المصري، باعتباره "أفضل لاعب في العالم".

سونيس لم يختلف مع رؤية كلوب بشأن صلاح، لكنه علق على أداء قائد منتخب مصر بأسلوبه الخاص.

ماذا قال سونيس عن صلاح؟

سونيس أعرب عن إيمانه بأن تفرد صلاح في الثلث الهجومي من الملعب هو ما يميزه عن أقرانه.

وكتب سونيس في عموده الذي يُنشر عبر صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية: "اتفق مع يورجن كلوب في أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم هذا الموسم".

وأضاف: "ربما يكون لاعبًا أنانيًا كما أرى، جميع الأسماء البارزة تقوم بذلك، لكنه أناني للغاية".

وتابع: "الأهداف الشخصية مهمة بالنسبة له، وهو يسدد من كل زاوية ممكنة مما يُحبط زملائه في الفريق أحيانًا، وبخاصة ساديو ماني، لكن اللاعبين الآخرين يقبلون ذلك لأنه جيد جدًا".

وأكمل: "صلاح إما يسجل أو يجعل حراس المرمى يعملون، لذلك فإن المتابعات أو التسجيل من على خط المرمى أمر مميز، مما يجعل من الصعب على أي شخص انتقاده".

وأردف: "قد يعتبر هذا حتى مجاملة، أعتقد أنه أكثر اللاعبين أنانية الذين شاهدتهم في حياتي، لأنه آلة تهديفية".

ما هو رأي سونيس في تجديد عقد صلاح؟

يصر صلاح على أنه يود استكمال مسيرته في ليفربول، والاعتزال في ملعب "أنفيلد"، على الرغم من ارتباطه المستمر بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

عقد صلاح الحالي مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، وهناك محاولات حثيثة من جانب الطرفين للتجديد.

صلاح يرى أن القرار النهائي بشأن مستقبله ليس في يديه.

سونيس من جانبه، حث ليفربول على بذل كل ما في وسعه لتجديد عقد محمد صلاح.

وقال سونيس: "لن أتكهن بما يطلبه صلاح، لكن ليفربول يجب أن يمنحه ذلك".

وكتب سونيس مختتمًا: "من مصلحتهم أن يدفعوا له قدر ما يستطيعون، وكذلك يجب على صلاح البقاء في النادي، حيث من الواضح أنه قضى أفضل فترة في مسيرته".

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