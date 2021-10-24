رونالدو يرد على الانتقادات: سأخرس أفواه الجميع!

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو على الانتقادات الموجهة إلى معدل عمله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدًا أنه ليس قلقًا من الذين لا يريدون رؤيته يواصل الفوز بالألقاب.

رونالدو كان هدفًا للنقد مؤخرًا وخاصة بسبب جهوده الدفاعية، على الرغم من استمراره في تسجيل الأهداف لصالح مانشستر يونايتد.

لكن النجم البرتغالي رد على من انتقدوه، مشيرًا إلى أن عمره ونجاحاته السابقة يؤكدان أنه يعرف ما يفعله.

ماذا قال رونالدو؟

رونالدو تحدث في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن طموحاته مع مانشستر يونايتد، إلى جانب رده على الانتقادات الموجهة له مؤخرًا.

وقال البرتغالي: "أعرف متى يحتاج الفريق إلى مساعدتي الدفاعية، لكن دوري في النادي هو الفوز ومساعدة الفريق على تسجيل الأهداف، الجانب الدفاعي جزء من وظيفتي".

وأضاف: "هناك أشخاص لا يريدون أن يروا ذلك لأنهم لا يحبونني، لكن لأكون صريحًا، أبلغ من العمر 36 عامًا وفزت بكل شيء، لذا هل سأكون قلقًا بشأن الأشخاص الذين يقولون أشياء سيئة عني؟".

وتابع: "أنام جيدًا في الليل، أذهب إلى سريري وضميري مرتاح، أستمر في ذلك لأنني سأواصل إخراس الأفواه والفوز بالألقاب".

وأكمل البرتغالي: "النقد جزء من العمل، لست قلقًا بشأن ذلك، وأرى أنه أمر جيد، لأكون صادقًا، إذا كانوا قلقين علي أو تحدثوا عني، فهذا لأنهم يعرفون ما أنا قادر عليه، وما هي قيمتي في كرة القدم".

وأردف: "سأقول مثالًا، إذا كنت في مدرسة وكنت أفضل طالب، حين تسأل أسوأ طالب إذا كان يحب الأفضل، سيقولون إنهم لا يحبونه".

وقال مهاجم مانشستر يونايتد: "أعتقد أن الكلمة الرئيسية هي أنني ما زلت سعيدًا وأستمتع بكرة القدم، لا يهم عدد الأشياء التي فزت بها في مسيرتي، لقد فزت بكل شيء، لكنني ما زلت متحمسًا".

واختتم رونالدو تصريحاته قائلًا: "أنا في فصل جديد من حياتي، حتى مع عمري، وهذا هو سبب وجودي هنا، لمحاولة الفوز، وأعتقد أن مانشستر بحاجة إلى أن يكون في هذا المستوى والتفكير بشأن الفوز بأشياء كبيرة، وأنا هنا للمساعدة".

ماذا قدم رونالدو مع يونايتد؟

عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعدما قرر إنهاء مسيرته مع يوفنتوس الإيطالي، بعد ثلاثة مواسم قضاها مع "البيانكونيري".

رونالدو سجل مؤخرًا هدف فوز مانشستر يونايتد على أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي شهدت عودة "الشياطين الحمر" من التأخر بنتيجة 2-0 في الشوط الأول.

وفي المجمل، سجل رونالدو ستة أهداف بعد خوض 8 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

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