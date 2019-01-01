وزير الخارجية الأمريكي يدعم أوزيل ضد الصين

مايك بومبيو يقف في صف أوزيل أمام الصين

دعم مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، مسعود أوزيل لاعب أرسنال في خلافه مع الصين بسبب اضطهاد مسلمين الإيجور.

وكتب اللاعب الألماني منذ عدة أيام رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، يهاجم فيها الانتهاكات ضد مسلمين الإيجور مما تسبب في غضباً كبيراً في الصين.

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بعد تغريدة أوزيل، هاجمه الإعلام الصيني ومنعت إحدى القنوات بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الأخيرة اعتراضاً على مشاركة اللاعب.

ومن جانبه كتب بومبيو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "يمكن للإعلام الصيني منع أوزيل ومباريات أرسنال لوقت طويل، ولكن في النهاية الحقيقة ستظهر".

وواصل: "لا يمكن للحزب الشيوعي الصيني إخفاء انتهاكاته الصارخة ضد حقوق الإنسان، تجاه مسلمين الإيجور وغيرهم".

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ومن جانبها نفت الصين ما قاله أوزيل، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله هو اخبار كاذبة ومجرد إشاعات، ودعت الصين اللاعب صاحب الـ 31 عاماً لزيارة البلاد والتأكد من الأوضاع بنفسه.

جدير بالذكر أن نادي أرسنال، نفى وجود أي علاقة بينه وبين التصريحات التي نشهرها أوزيل، مشيراً إلى أنه تعبر عن رأيه الشخصي.