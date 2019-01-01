أبو تريكة مدافعاً عن أوزيل: لا نلومه بل نلوم العالم المخيف

أبو تريكة يدعم مسعود أوزيل في تصريحاته حول مسلمين الإيجور

دعم محمد أبو تريكة، لاعب المنتخب المصري السابق والمحلل الرياضي، مسعود أوزيل لاعب أرسنال على موقفه مع مسلمين الايجور.

ودافع أوزيل على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن مسلمين الإيجور منتقداً ما يحدث معهم من انتهاكات من الحكومة الصينية وصمت العالم.

أبو تريكة قال في تصريحات تلفزيونية عن اللاعب الألماني: "أوزيل يحارب غول اقتصادي وهو الصين، أوزيل رفض عرضاً في بداية الموسم للانضمام للدوري الصيني بالرغم من أنه ضعف راتبه مع أرسنال".

وواصل: "الآن أوزيل يدفع موقفه القوي والشجاع، نحن لا نلوم أوزيل بل نلوم العالم المخيف الذي يحارب كل من له رأي وكل من له قضية يحارب من أجلها".

وتابع: "بالنسبة لي أوزيل قدم نموذجاً للرياضي صاحب الضمير الحي الذي يملك الشجاعة، التي لا نملكها نحن".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أشكره على هذا الموقف، أشكره على أنه أصبح قدوة للرياضيين وأنه عبر عن رأيه".

وتعرض صاحب الـ 31 عاماً، إلى انتقادات كبيرة بسبب تصريحاته، خاصة في الصين التي لن تبث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الجارية الآن بسبب مشاركة اللاعب.