هيرموسو يشيد بعقلية أتلتيكو مدريد مع سيميوني

انطلاقة مميزة للمدافع الإسباني مع فريقه الجديد

أشاد ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد، بالعقلية التي يلعب بها الفريق الإسباني تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني.

هيرموسو انضم لأتلتيكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من إسبانيول، ليقدم مستويات مميزة مع فريقه الجديد.

اللاعب قال في تصريحات صحفية:"الفريق يتمتع بعقلية الفوز، سيميوني يدربنا دائماً على الانتصار ويتعامل مع كل مواجهة كمباراة نهائية".

وأما عن التعادل مع ديبورتيفو ألافيس 1/1 بالدوري:"بين الشوطين الرسالة كانت صريحة بقلب الأمور بعد البداية السيئة، هم لعبوا بطريقة جيدة جداً خاصة من الناحية الدفاعية ولم يرتكبوا العديد من الأخطاء".

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وأضاف:"ألافيس يتمتع بانطلاقة جيدة هذا الموسم ويلعبون كرة قدم مباشرة، نجحنا في تدارك الأمر في الشوط الثاني، ولكن ذلك لم يكن كافياً للفوز".

يذكر أن أتلتيكو يحتل حالياً المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ20 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.