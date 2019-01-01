صلاح ينافس ميسي ورونالدو على الأفضل في العالم

تعرف على قائمة المرشحين للأفضل في العالم من جلوب سوكر

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر عن قائمة المرشحين لجوائز أفضل لاعب في العالم لعام 2019 بجانب المدرب ووكيل الأعمال والمدير الرياضي واللاعبات والمواهب الشابة.

ويُقام حفل توزيع الجوائز في مدينة دبي يوم 29 ديسمبر المقبل.

وشهدت الجائزة ترشح كلًا من ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وبيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وفيرجيل فان دايك (ليفربول) بجانب محمد صلاح (ليفربول) وساديو ماني (ليفربول) وأليسون بيكر (ليفربول).

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mané and Virgil van Dijk



👉 Who do you think will lift the award ?⁣⁣#globesoccer

⁣⁣⁣ pic.twitter.com/zuAKU1EWs6 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

أما على مستوى اللاعببين فتم ترشيح أليكس مورجان ولوسي برونز وميجان رابيون ومارتا دا سيلفا وأمادين هنري وأدا هيجربيرج وساري فان فينندال.

ويتنافس ليفربول وأياكس أمستردام وليون على جائزة أفضل فريق في العام بينما يورجن كلوب وإيريك تان هاج وجمال بلماضي وفيرناندو سانتوس وماسيلميانو أليجري على جائزة أفضل مدرب في العالم.

وعلى صعيد المواهب الشابة، ترشح جواو فيليكس وأنسو فاتي وجادون سانشو وإيرلينج هالاند وكي هافرتز للجائزة.

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 Globe Soccer Award are: Ansu Fati, Erling Haaland, Jadon Sancho, João Félix and Kai Havertz

⁣⁣

👉 Who's your pick to win ?⁣⁣⁣



⁣⁣

⁣

⁣#AnsuFati #Haaland #JS7 #JoaoFelix #LVL29 #globesoccer pic.twitter.com/FX7Rcc2WZ9 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو هو من حقق جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي من جلوب سوكر.