دوري أبطال أوروبا

صلاح ينافس ميسي ورونالدو على الأفضل في العالم

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Getty/Goal composite
تعرف على قائمة المرشحين للأفضل في العالم من جلوب سوكر

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر عن قائمة المرشحين لجوائز أفضل لاعب في العالم لعام 2019 بجانب المدرب ووكيل الأعمال والمدير الرياضي واللاعبات والمواهب الشابة.

ويُقام حفل توزيع الجوائز في مدينة دبي يوم 29 ديسمبر المقبل.

وشهدت الجائزة ترشح كلًا من ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وبيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وفيرجيل فان دايك (ليفربول) بجانب محمد صلاح (ليفربول) وساديو ماني (ليفربول) وأليسون بيكر (ليفربول).

اختيارات المحررين

أما على مستوى اللاعببين فتم ترشيح أليكس مورجان ولوسي برونز وميجان رابيون ومارتا دا سيلفا وأمادين هنري وأدا هيجربيرج وساري فان فينندال.

ويتنافس ليفربول وأياكس أمستردام وليون على جائزة أفضل فريق في العام بينما  يورجن كلوب وإيريك تان هاج وجمال بلماضي وفيرناندو سانتوس وماسيلميانو أليجري على جائزة أفضل مدرب في العالم.

وعلى صعيد المواهب الشابة، ترشح جواو فيليكس وأنسو فاتي وجادون سانشو وإيرلينج هالاند وكي هافرتز للجائزة.

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو هو من حقق جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي من جلوب سوكر. 

 

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