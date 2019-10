صلاح ينافس ميسي ورونالدو على الأفضل في العالم

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر عن قائمة المرشحين لجوائز أفضل لاعب في العالم لعام 2019 بجانب المدرب ووكيل الأعمال والمدير الرياضي واللاعبات والمواهب الشابة.

ويُقام حفل توزيع الجوائز في مدينة دبي يوم 29 ديسمبر المقبل.

وشهدت الجائزة ترشح كلًا من ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وبيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وفيرجيل فان دايك (ليفربول) بجانب محمد صلاح (ليفربول) وساديو ماني (ليفربول) وأليسون بيكر (ليفربول).

