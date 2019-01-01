مورينيو يريد العودة للدوري الإنجليزي من بوابة أرسنال

البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد والأسبق لتشيلسي يسعى للعودة للتدريب عن طريق أرسنال.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يسعى للعودة من جديد لعالم التدريب بعد حوالي عام من الإجازة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن مورينيو يريد العودة للدوري الإنجليزي فقط في الفترة المقبلة ولن يقبل عروضًا من خارجه.

وأكدت الصحيفة أن المدير الفني الأسبق لتشيلسي يستهدف العودة للدوري الإنجليزي من خلال تدريب فريق أرسنال الذي لطالما كان عدوًا لجماهيره طوال سنوات إدارته للبلوز وحتى مانشستر يونايتد.

أوزيل يطالب أرسنال بالوحدة قبل مقابلة ليفربول

وكان مورينيو قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي بعد أن خسر من ليفربول بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الإنجليزي وبعد سلسلة نتائج سلبية.

وأفصحت التقارير عن الأسباب التي جعلت مورينيو ساعيًا خلف أرسنال وذكرت أنه يريد أن يكون أول مدير فني يحقق ألقابًا كبرى مع ثلاثة أندية كبرى في إنجلترا.

جدير بالذكر أن مورينيو يملك في تاريخه سجلًا كبيرًا من البطولات مع الأندية الإنجليزية أبرزها الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في مناسبتين والدوري الأوروبي في مانشستر يونايتد.